“Mi plan A, B y C es Scaloni”: Tapia quiere renovar al DT de Argentina
Todos los planes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pasan por renovar al seleccionador Lionel Scaloni, dijo el presidente de la entidad, Claudio Tapia, luego de que el DT pusiera en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026.
El futuro del entrenador argentino ha estado en vilo tras la caída 1-0 ante España en la prórroga de la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.
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Scaloni, en el cargo desde 2018, dijo entonces a periodistas que su idea era "parar un poco" una vez finalizara su contrato en diciembre.
Pero Tapia aseguró, en una entrevista divulgada este jueves por el canal TyC Sports, que quiere que el técnico de 48 años siga en el banquillo albiceleste, aunque aseguró que respetará su decisión.
"Mi plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni", dijo el dirigente. "Yo quiero que siga, todos queremos que siga, de hecho habíamos hablado (...), las conversaciones estaban muy avanzadas".
"Soy agradecido, como soy agradecido creo que hay que dejarlo que él medite, que tome la decisión que él crea que es la correcta, y uno la tiene que respetar", agregó.
Scaloni ha liderado el que muchos consideran el mejor momento de la selección argentina en la historia, con el título mundial en Catar 2022, la Finalissima en 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.
La única final disputada que se le escapó fue la perdida ante la Roja en Norteamérica 2026, en el que seguramente fue el último Mundial de Lionel Messi.
"Yo no puedo tener al Gringo (apodo de Scaloni) encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o que no tiene quizás alguna proyección superadora", sostuvo el dirigente.
"Al contrario, yo quiero que él esté bien y por todo lo que nos dio a nosotros, todos tendríamos que querer lo mismo. Aunque nos duela y aunque digamos, después de la Scaloneta, ¿quién?", añadió. AFP