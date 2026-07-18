De la Fuente vs Scaloni: las historias paralelas que definirán al campeón del Mundial 2026
Este domingo 19 de julio se jugará la final de Norteamérica 2026, con dos historias en los banquillos que se cruzarán en el partido más importante del futbol. Luis de la Fuente por España y Lionel Scaloni por Argentina, dos entrenadores que llegaron como desconocidos para cambiar el rumbo de sus selecciones y que ahora, solo uno podrá coronarse campeón del mundo.
Ambos comenzaron en este deporte dentro de las canchas. De la Fuente fue futbolista únicamente de escuadras españolas, mientras que Scaloni logró consolidar una carrera más internacional al salir de su país para jugar en LaLiga, la Serie A y la Premier League, además de representar a la Albiceleste en el Mundial de 2006.
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Fue tras su retiro cuando sus caminos comenzaron a asemejarse cada vez más. En determinado momento de sus vidas, casi a la par, ambos fueron los elegidos para comandar los proyectos juveniles de sus países. De la Fuente, en 2013, tomó a La Rojita, con la que llevó a España a ganar la Euro Sub-19 y la Sub-21, así como la plata olímpica en Tokio 2020. En tanto, Scaloni tomó la Sub-20 nacional en 2018, con la que ganó el Torneo Internacional de L'Alcúdia de aquel año. Fue así que, a la sombra del mundo, pero ante los ojos de sus federaciones, se hicieron de un nombre importante.
Dos formadores que levantaron barcos hundidos
El primero en llegar a la selección mayor fue el estratega argentino en calidad de "bombero". Tras Rusia 2018, la eliminación en octavos de final y los conflictos internos, Jorge Sampaoli renunció, por lo que Scaloni fue ascendido como interino.
Cuatro años más tarde fue el turno de De la Fuente en un contexto parecido. España venía de caer en la misma ronda en Qatar 2022 con Luis Enrique quien, aunque no estaba peleado con el vestidor, sí arrastraba roces con la prensa. En ambos casos, las llegadas de los entrenadores generaron un debate sobre si su cartel y experiencia eran suficientes para dirigir a estas potencias.
Rompieron con la "Messi-dependencia" y el "Tiki-Taka"
Una vez que asumieron el cargo, ambos acabaron con los paradigmas que existían en sus países. Por un lado, Scaloni desechó la idea de jugar solo para Lionel Messi y entendió que debía complementarlo. La idea ya no era que el '10' tuviera siempre la pelota, sino que contara con compañeros para asociarse, sin depender de un solo futbolista. Además, hizo énfasis en que cada pieza realizara labores defensivas, incluido el mismo Messi.
Del otro lado del Atlántico, De la Fuente se atrevió a abandonar el "Tiki-Taka" que había sido sagrado para levantar el Mundial de 2010. Desde un inicio, supo que sus jugadores se adaptaban mejor a un fútbol vertical, dejando de centralizar el juego para explotar las bandas con extremos veloces, con la capacidad de encarar o centrar. En tanto, a nivel defensivo, implementó una presión alta para recuperar la posesión y volver al ataque lo antes posible.
Asimismo, aprovechando sus perfiles como formadores, apostaron por el talento joven combinándolo con hombres de experiencia. Fruto de ello emergieron figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Giuliano Simeone en el bando sudamericano, mientras que Gavi, Pedri, Nico Williams, Pau Cubarsí y Lamine Yamal potenciaron a los ibéricos.
Y al final... solo uno tocará la gloria
Con el paso del tiempo, las dudas se transformaron en éxitos. España volvió a pelear por títulos ganando la Nations League en 2023 y la Eurocopa 2024, rompiendo una sequía de 11 años. Argentina, por su parte, terminó con una racha aún mayor ya que, tras alzarse con la Copa América de 2021 y 2024 y proclamarse campeón mundial en Qatar 2022, acabó con 28 años de críticas por no ganar títulos.
De esta manera, ambos estrategas rescataron a sus selecciones de la crisis para consolidarlas como los dos mejores equipos del planeta según el ranking FIFA. Ahora, este domingo, sobre el césped del MetLife Stadium, sus caminos paralelos finalmente se cruzarán, en un duelo donde solo uno levantará la copa mundial.