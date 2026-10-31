Milan le gana 3-1 al Inter y le quita el invicto en la Serie A
El Inter de Milán, vigente campeón, sufrió su primera derrota en la Serie A 2026-2027 y lo hizo además ante su vecino y enemigo histórico, el AC Milan, que le superó 3-1 en el Derbi de la Madonnina de este sábado en la 10ª jornada.
Por esta derrota, el Inter cede por diferencia de goles (+13 frente a +15) el liderato a la Lazio, que también suma 25 puntos y que puede destacarse en solitario el domingo, cuando recibirá al Cagliari en el Olímpico de la capital.
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Para el AC Milan, la victoria de este sábado tiene un sabor especial y permite a los Rossoneri entrar provisionalmente en la zona Champions al colocarse cuartos, a cuatro puntos de los dos colíderes.
El Inter acumula títulos y es el equipo hegemónico del fútbol italiano en los últimos años, pero no gana el derbi milanés desde abril de 2024.
El Milan encadena un cuarto triunfo seguido y un octavo partido consecutivo sin perder, entre todas las competiciones, y se da un nuevo impulso en la carrera por la Scudetto.
El inicio del partido fue letal para el Inter, que se vio pronto con un 2-0 adverso en el marcador de San Siro, el estadio que ambos clubes comparten: el estadounidense Christian Pulisic (4') y el francés Adrien Rabiot (10') anotaron poco después del pitido inicial.
El Inter pudo acortar en el 22' gracias a Alessandro Bastoni pero en el 43' el belga Diego Moreira amplió de nuevo el margen del AC Milan, antes de una segunda mitad donde el marcador no se movió. AFP