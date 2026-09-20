Mourinho vs Simeone en el Metropolitano: 12 años después, la rivalidad regresa al derbi madrileño

Mourinho vs Simeone: 12 años después, la rivalidad regresa al derbi madrileño
El derbi madrileño de este domingo tiene un ingrediente extra que lo convierte en una cita histórica. José Mourinho, en su segunda etapa al frente del Real Madrid; y Diego Simeone, con más de 14 años consecutivos en el banquillo del Atlético, vuelven a verse las caras 12 años después del último cruce oficial entre ambos como técnicos rivales. El escenario es el Estadio Metropolitano. La cita, cargada de historia y de cuentas pendientes.
El historial entre ambos entrenadores es corto pero intenso. Se han enfrentado en seis ocasiones oficiales, cuatro derbis madrileños en la etapa 2011-2013 de Mourinho al frente del Real Madrid y dos semifinales de la Champions League en la eliminatoria de 2014 entre el Chelsea y el Atlético. El balance global favorece al portugués: tres victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, hay un matiz importante. Mourinho no ha logrado vencer a Simeone en ninguno de sus últimos tres enfrentamientos.
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Los primeros tres duelos, todos en LaLiga, fueron dominio blanco. El 11 de abril de 2012, el Real Madrid ganó 1-4 en el Calderón, con el Atlético apenas unos meses bajo el mando del Cholo. El 1 de diciembre de 2012, otro triunfo merengue, esta vez 2-0 en el Bernabéu. Y el 27 de abril de 2013, cerró el ciclo liguero con un 1-2 en el Manzanares. Tres partidos, tres victorias para el técnico portugués.
El cuarto cruce cambió el guion. El 17 de mayo de 2013, en la final de la Copa del Rey disputada en el Santiago Bernabéu, el Atlético venció 2-1 al Real Madrid en la prórroga con un gol de cabeza de Miranda que rompió una sequía de 14 años sin victorias del Atlético sobre su rival de ciudad. Aquella final significó el último partido oficial de Mourinho como técnico del Real Madrid antes de su salida hacia el Chelsea, y para Simeone, el impulso que consolidó su proyecto.
Los dos siguientes enfrentamientos llegaron un año después, en la semifinal de la Champions League 2013-2014, con Mourinho de vuelta en el Chelsea. La ida terminó 0-0 en el Vicente Calderón, y la vuelta, disputada el 30 de abril de 2014, fue una remontada histórica del Atlético: 1-3 en Stamford Bridge, con Fernando Torres adelantando al Chelsea y goles de Adrián López, Diego Costa y Arda Turan para meter al equipo rojiblanco en su primera final de Champions bajo el Cholo. Desde entonces, los dos técnicos no se habían vuelto a cruzar.
En estos 12 años sus caminos han sido muy distintos. Mourinho dirigió a seis equipos: Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica, antes de firmar por el Real Madrid en junio de 2026 para iniciar su segunda etapa en el club blanco, con contrato hasta el 30 de junio de 2029. Simeone, por su parte, no se ha movido del Atlético. Este derbi será su número 51 al frente del banquillo rojiblanco.
El contexto también carga peso. El Real Madrid llega tras dos temporadas sin grandes títulos y con un proyecto reconstruido a la medida del portugués. El Atlético, después de una racha irregular en el arranque de temporada, se aferra a la solidez de casa. Los precedentes recientes en el Metropolitano favorecen al equipo del Cholo, que ganó 5-2 al Real Madrid en el último derbi disputado en su estadio la temporada pasada. Además, Simeone acumula 21 visitas al Bernabéu como visitante y solo ha ganado cuatro, ninguna desde febrero de 2016. La localía del Atlético este domingo tiene un valor añadido.
La ausencia más comentada del Atlético es la de Julián Álvarez, que llega como duda contra el tiempo para el derbi. En cualquier caso, Simeone tiene claro que este partido es una oportunidad para poner un golpe temprano en la mesa. Del lado de Mourinho, el reto es doble: superar a un rival que lo tiene en jaque en los últimos tres cruces y demostrar que su regreso al Real Madrid puede empezar con una victoria en el escenario más caliente de la ciudad.
El relato del partido de mañana no se puede contar sin ese repaso a la historia entre ambos. Mourinho quiere revancha por la final de Copa de 2013 y por la semifinal de Champions de 2014. Simeone quiere confirmar que su ascendencia sobre el portugués no fue casualidad. En el Metropolitano, con 12 años de espera acumulados, la rivalidad entre The Special One y el Cholo regresa a Madrid. Y esta vez, el escenario es rojiblanco.