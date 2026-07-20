Mundial de 2030 tendrá 64 equipos, según el presidente de la Conmebol
La Copa Mundial 2026 recién terminó y ya dio su primera sorpresa de cara a su siguiente edición. Y es que se adelantó que, para 2030, el torneo se jugará con 64 selecciones.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, compartió este lunes 20 de julio en sus redes sociales un video en alusión a que, en la próxima justa, la competición celebrará su centenario. Lo anterior, junto a un mensaje en el que anunciaba que el certamen añadirá más cupos para más países.
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“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.
Cabe recordar que, tras 24 años, Qatar 2022 fue el último Mundial con 32 participantes, para que luego Norteamérica 2026 fuera la primera edición en aumentar a 48. Por esta razón, Gianni Infantino había abierto la posibilidad de debatir sobre si el certamen debía seguir expandiéndose a más equipos. Sin embargo, todavía no había ningún comunicado al respecto por parte de un organismo oficial hasta ahora, cuando la Confederación Sudamericana salió a dar esta declaración.
Seis países sede, tres continentes y 64 selecciones para celebrar 100 años
La Copa Mundial 2030 celebrará los 100 años de la primera edición, la cual se llevó a cabo en Uruguay 1930. Por ello, la FIFA se encuentra preparando un certamen especial que rompa con los moldes anteriores.
Y es que, desde el Congreso del 11 de diciembre de 2024, se hizo oficial que será el primer torneo que tenga seis países anfitriones. La idea es que Uruguay, Argentina y Paraguay reciban las actividades inaugurales, mientras que España, Portugal y Marruecos sean quienes sostengan el resto de la Copa. Asimismo, en un hecho sin precedentes, el evento se desarrollará en más de una confederación, teniendo lugar en Sudamérica, Europa y África.
En cuanto a cómo se disputará, todavía no se ha revelado cuál será el formato con 64 equipos. Aunque, si se mantiene la fase inicial con grupos de cuatro selecciones y las rondas eliminatorias comienzan a partir de los dieciseisavos de final, el torneo pasaría de los 104 partidos de la última edición a un total de 124 encuentros.
Por ahora, se espera que, conforme se vaya acercando la fecha del centenario, también se revelen más detalles respecto a la organización.