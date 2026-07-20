España elimina rastro de Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial 2026
Como sucedió el año pasado durante la premiación del Mundial de Clubes cuando el Chelsea se proclamó campeón, Donald Trump volvió a colarse en la fotografía oficial de los ganadores, en esta ocasión en la de España, los nuevos campeones del mundo, aunque ya tomaron cartas en el asunto.
La Federación Española de Futbol tomó la decisión de eliminar al presidente de los Estados Unidos de la fotografía oficial, como se puede ver en las imágenes compartidas a través de las redes sociales, en donde no hay rastro de la presencia de Trump.
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Dentro de las primeras imágenes compartidas por la selección española en redes sociales se puede ver el festejo de los jugadores sin la presencia ni de Trump ni del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; posteriormente, en un video compartido por la misma selección, el plano muestra únicamente a los jugadores celebrando.
La presencia del mandatario norteamericano durante el festejo estuvo bastante marcada, ya que apenas entregar la copa a Rodri para su festejo, se quedó en el centro del estrado esperando a que el capitán español alzara el título, pero contrario a lo sucedido con el Chelsea en el Mundial de Clubes, Infantino logró apartar un poco al presidente para que no saliera en la fotografía oficial.
La confusión se notaba en los futbolistas españoles, quienes esperaban a que Trump se retirara para poder llevar a cabo la celebración con el título.
Saltándose el protocolo
El único precedente que existe de un presidente apareciendo en la fotografía oficial de un campeonato es la del mismo Donald en los festejos del Chelsea, pero no es habitual que los mandatarios de los países sede aparezcan en la fotografía; la propia FIFA señala que el protocolo indica que solamente jugadores y su director técnico podrán estar en la premiación.
Mientras Rodri levantaba la copa y el confeti salía por delante de ellos, Infantino convenció a Trump de apartarse un poco más para darles su momento a los futbolistas. Al no alejarse completamente es que la Federación Española y la selección decidieron eliminar cualquier rastro del presidente en las fotografías oficiales que presenta como campeón.
Un hábito que se repite
En la premiación del año pasado del Mundial de Clubes, en la final entre Chelsea y PSG que también se llevó a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York, Donald Trump sí que formó parte de la premiación del cuadro inglés con este nuevo formato.
En aquella ocasión se pudo ver a unos muy confundidos Reece James y Cole Palmer por la presencia del presidente de los Estados Unidos y su poca intención de salir de la foto oficial de la victoria. Ante la negativa de salir del cuadro, el capitán del conjunto londinense terminó alzando el trofeo con la presencia de Trump a su lado.
Así es que se puede ver numerosas camisetas azules rodeando a Donald Trump en una fotografía que quedará plasmada en la historia del futbol, una que la selección española no quería que se repitiera, por ello su decisión.