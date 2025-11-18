Mundial Sub-17: Portugal golea y termina con el sueño de México
El sueño de México se terminó en el Mundial Sub-17. Luego de una clasificación milagrosa, en la que avanzó como el peor tercer lugar gracias al Fair Play, y tras eliminar a Argentina, el equipo no dio para más y perdió 0-5 ante Portugal en los octavos de final.
Fue un día especial, la Federación Mexicana de Futbol le permitió a los jóvenes utilizar por primera vez la playera verde con la que la selección mayor disputará la Copa del Mundo 2026, la que tiene la Piedra del Sol en el pecho.
Un gesto que los directivos esperaban sirviera de impulso para ir a fase de los ocho mejores. No funcionó.
En el primer tiempo, Portugal acorraló a México. Con ataques por la banda izquierda, encabezados por Martim Chelmik, comenzó a incomodar a la zaga tricolor.
Al minuto 3, Chelmik fue el primero en probar a Santiago López, portero de México, con un disparo que detuvo el guardameta del Toluca.
Las demás ofensivas de los europeos comenzaban desde su defensa, con centros largo del central Mauro Furtado, en uno de ellos, Ian Olvera se equivocó y en vez de despejar el balón, lo dejó cómodo en el área mexicana, en donde Duarte Cunha lo recuperó y José Navarro se barrió para cometer un penalti.
Santi López trató de labrar el error de su compañero al intentar meterse en la cabeza Rafael Quintas, el cobrador.
El arquero del Tri venía motivado, luego de ser el héroe del pase a los octavos de final. En los diesiseisavos, detuvo el primer cobro argentino y adivinó el lado de los siguientes tres. Lo hizo al desconcentrar a sus rivales, a los que llamaba antes de los tiros, ahora la estrategia no funcionó, Quintas lo engañó y adelantó 0-1 a los portugueses al 15.
La pesadilla para los nacionales apenas comenzaba. Sin ligar más de tres pases que los acercaran a la portería rival, vino otro factor en contra, expulsión de Navarro por un codazo a Bernardo Lima al 35.
La tarjeta roja de Navarro, en su debut en el torneo, motivó por unos instantes a los mexicanos, que lo más cercano que estuvieron de igualar el marcador fue un tiro de Luis Gamboa, en fuera de lugar.
Las estadísticas eran lapidarias: en el primer tiempo México no tuvo ningún disparo a gol y en cambio acumuló cinco faltas.
En la segunda parte, los portugueses sentenciaron la victoria. En un contragolpe, los lusitanos agarraron mal parada a la defensa del Tri, lo que aprovechó Zeega para filtrarle un pase a Anisio Cabral, quien marcó el 0-2.
Cabral convirtió su sexto tanto en el campeonato y se afianzó como el máximo goleador.
México lo intentó con un remate desde fuera del área de Adrián Villa, que pasó cerca del poste derecho del arquero Romario Cunha. No fue suficiente.
El 0-3 llegó al 81, luego de una buena jugada individual de Mateus Mide, quien se sacudió a su marcador y cruzó un servicio que Zeega transformó en el tercero para su país. Mide volvió a ser factor, ahora por derecha, con un pase que López rechazó y le dejó todo a favor a Yoan Pereira para definir el 0-4.
El 0-5 final cayó al 85, Joao Arago, por derecha, mandó un centro hasta el segundo poste que Pereira convirtió en el quinto definitivo. Después de ello, Santi López perdió la cabeza y se barrió sobre un delantero rival. Una segunda expulsión para México.
Fue todo, los tricolores se regresan a casa y Portugal espera rival en los cuartos de final, que saldrá del vencedor entre Suiza e Irlanda.