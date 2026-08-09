Ni con Alemania ni en la MLS: Thomas Müller sufre contra los mexicanos
Uno de los mayores referentes del futbol alemán en los últimos 15 años ha sido Thomas Müller, quien dejó Europa para continuar su carrera en la MLS con el Vancouver Whitecaps. El germano tiene experiencia de sobra y ha conquistado trofeos como la Bundesliga, la Champions League y una Copa del Mundo, pero, a pesar de todo su talento, hay algo que todavía no logra descifrar: a los equipos mexicanos.
Durante la Leagues Cup 2026, Whitecaps y Müller ya disputaron dos de los tres partidos correspondientes al torneo internacional, ambos con resultados desfavorables tanto en lo colectivo como en lo personal. Con derrotas ante Atlante y Juárez, los canadienses están eliminados, mientras que el alemán continúa sin marcar.
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Han sido cinco los partidos en los que Thomas Müller ha enfrentado a representantes mexicanos, tanto a nivel de clubes como de selecciones, con apenas un triunfo y sin haber marcado todavía un solo gol. La mala racha del delantero comenzó en 2018, durante la Copa del Mundo de Rusia, y se extiende hasta la reciente jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
SIN TRIUNFO ANTE LA SELECCIÓN MEXICANA
Thomas Müller fue parte del 11 inicial de aquel partido histórico para la Selección Mexicana en Rusia 2018, cuando el Tri derrotó por primera vez a Alemania en una Copa del Mundo. El delantero disputó los 90 minutos, pero no pudo ayudar a su equipo a darle la vuelta al marcador y los teutones terminaron perdiendo 1-0.
El segundo partido del atacante ante México fue un amistoso celebrado el 17 de octubre de 2023, en el que los alemanes no lograron pasar del empate 2-2 después de los 90 minutos. Müller volvió a ser titular y, después de una primera mitad en la que no pudo hacerse presente en el marcador, fue sustituido al descanso.
ÚNICA VICTORIA EN PARTIDO DE EXHIBICIÓN
El único triunfo con el que cuenta Müller en su carrera ante representantes mexicanos se dio el pasado 29 de julio, cuando las estrellas de la MLS enfrentaron al combinado de la Liga MX durante la semana del All-Star de la liga estadounidense.
El teutón fue uno de los futbolistas que tuvieron actividad en el encuentro entre ambas ligas, que funcionó como antesala de la Leagues Cup. Müller disputó 28 minutos después de ingresar de cambio en el triunfo de la MLS por 4-3 sobre la Liga MX, aunque tampoco pudo marcar.
La mala fortuna de Thomas va más allá del terreno de juego. En aquel partido que disputó el Bayern Múnich ante Tigres UANL en el Mundial de Clubes 2020, en el que los bávaros vencieron 1-0 a los mexicanos en la gran final, el delantero alemán no estuvo entre los convocados debido a que fue diagnosticado con COVID-19, por lo que no pudo ser parte del encuentro.
En sus primeras dos ocasiones enfrentando directamente a clubes de la Liga MX, el resultado fue muy distinto. En la Leagues Cup 2026 cayó 1-0 ante Atlante y 3-1 frente a Bravos de Juárez, teniendo actividad en ambos encuentros sin poder aportar goles ni asistencias, mientras Vancouver se convirtió en uno de los primeros equipos de la MLS eliminados del torneo.
SIN PÓLVORA EN ESTADOS UNIDOS
Desde su llegada al Vancouver Whitecaps a finales de julio del año pasado, Thomas Müller ha batallado para encontrar aquella versión que mostró durante tantos años con la Selección Alemana y el Bayern Múnich. A pesar de los buenos resultados colectivos de su equipo, en lo individual todavía está lejos de sus mejores registros.
En cuanto a resultados colectivos, los Whitecaps han mantenido un buen nivel desde la llegada del alemán, disputando la final de la MLS ante Inter Miami y los octavos de final de la Concacaf Champions Cup contra Seattle Sounders, aunque perdiendo en ambas ocasiones.
En lo individual, Müller suma 14 tantos en 31 partidos disputados con los canadienses. Sin embargo, pese a demostrar su calidad y jerarquía en la liga estadounidense, todavía no logra alcanzar el nivel que exhibió durante su etapa en Europa.
Thomas Müller aún tiene un partido pendiente ante un club de la Liga MX para cerrar su participación en la Leagues Cup 2026: enfrentará a Tigres el martes 11 de agosto. Una última oportunidad para romper una curiosa racha que ha convertido a los equipos mexicanos en uno de sus particulares “cocos”.