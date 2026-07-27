¡Ni un mes duró el recambio! Paolo Maldini renuncia a su cargo de director técnico de la Federación Italiana
La renovación de la selección italiana después de una edición más sin asistir a la Copa del Mundo duró apenas 16 días, pues tras la designación de Paolo Maldini como director técnico de la Federación Italiana de Futbol el pasado 11 de julio, el ex futbolista dimitió de su cargo apenas dos semanas después de su nombramiento.
Junto a Maldini también se va Leonardo, que hacía de su asesor en decisiones importantes como la designación de un nuevo entrenador tras la salida de Genaro Gattuso después de que fracasara al intentar clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
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La búsqueda de un nuevo timonel para la selección italiana habría sido el motivo por el cual Maldini y Leonardo decidieron apartarse de sus puestos apenas 16 días después de obtenerlos. Dentro de las posibilidades para el banquillo el que más fuerza tomó fue Andrea Pirlo, con quien el acuerdo estaba prácticamente hecho, hasta que las negociaciones cayeron.
El principal motivo habría sido la negativa de Giovanni Malagò, nuevo presidente de la FIGC, en contratar a Pirlo, por el trabajo que tiene el entrenador italiano como embajador de una casa de apuestas rusa.
Al ser el favorito para el cargo, tanto Maldini como Leonardo decidieron no buscar ninguna otra alternativa para el puesto de entrenador, y en cambio, presentaron su renuncia, todo mientras Malagò se reunía con demás miembros de la federación. De acuerdo con Mundo Deportivo, el presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, dijo que los directivos se enteraron de las dimisiones por televisión.
LOS FAVORITOS AL BANQUILLO
Ahora la tarea de la Federación Italiana no será solo la de buscar entrenador para su selección, sino la de encontrar reemplazos para los puestos de director técnico y asesor que dejaron vacantes Maldini y Leonardo. Entre los favoritos para el cargo de entrenador después de la negativa a Pirlo son Thiago Motta, que lleva la delantera, así como Antonio Conte y Roberto Mancini, que ya dirigieron a la azzurri en el pasado.
Temprano en el día, Pirlo acudió a sus redes sociales para expresar la negativa de la federación para que él tomara las riendas del combinado.
"Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia, he seguido con una gran amargura el debate que se ha tenido respecto a mi candidatura. Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad", expresó con lamento el ex futbolista.
UN PLAN DE AÑOS QUE DURÓ DÍAS
El próximo que tome el cargo que dejó vacante Paolo Maldini deberá seguir con la misma tarea que dejó pendiente el ex futbolista del AC Milán, una reconstrucción que deberá conducir al futbol italiano hacia la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030, que se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos.
Además de la selección italiana, el compromiso inicial de cuatro años incluía además la coordinación de los equipos femeninos, juveniles, de futbol sala y de playa como presidente del Club Italia, institución a cargo de todos los niveles del futbol italiano.
Por el momento, ni Maldini ni Leonardo se han manifestado sobre su dimisión ni el motivo que los llevó a tomar esta decisión.