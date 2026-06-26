Los guantes que Guillermo Ochoa utilizó en cada Copa del Mundo; desde 2006 hasta 2026
Después de seis Copas Mundiales, el mexicano Guillermo Ochoa dice adiós a las canchas. A lo largo de esta trayectoria de 22 años, existieron unos aliados que siempre estuvieron junto a él en cada momento: sus guantes.
Estos protegieron a sus manos, así como al arco mexicano en cada batalla. A continuación, conoce las armas que vistió el portero azteca y cuántas atajadas realizó con ellas en cada copa que disputó.
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Alemania 2006 – Adidas E4S
Fue su primera convocatoria mundialista, apenas dos años después de su debut en Primera División. Si bien en sus inicios utilizó la marca Concord, antes de la justa cambió a la firma alemana Adidas. Y aunque acudió como tercer portero, detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, durante los entrenamientos se le vio cargando consigo sus guantes del modelo E4S en azul con plateado y amarillo.
Sudáfrica 2010 – Nike Vapor Grip3 (edición 2010)
Para la justa africana, Guillermo Ochoa cambió de marca a Nike y se perfilaba para ser el titular del Tricolor. Sin embargo, errores en las semanas previas a la copa lo condenaron nuevamente a la banca, ahora como suplente de Óscar "El Conejo" Pérez. Por esta razón, no pudo estrenar sus Vapor Grip3 en blanco con negro y la muñequera en naranja.
Brasil 2014 – Nike Vapor Grip3 (edición 2014)
Después de dos Mundiales, Brasil 2014 fue su gran oportunidad. El guardameta jalisciense aprovechó su momento y se convirtió en la revelación al mantener su portería en cero en sus dos primeros encuentros, con el 1-0 ante Camerún y el 0-0 ante Brasil, donde quedó para el recuerdo su atajada a un cabezazo de Neymar. Estas actuaciones quedaron marcadas con la estampa de sus Vapor Grip3 grises con naranja durante toda su participación.
- Partidos Jugados: 4
- Portería en cero: 2
- Goles recibidos: 3
- Promedio de atajadas por partido: 2.5
- Partido con más atajadas: vs Brasil con 6
Rusia 2018 – Nike GK Premier SGT
Tras la revelación en Brasil, Guillermo Ochoa ahora tuvo que revalidarse en Rusia 2018. El arquero fue una pieza clave con 9 atajadas en la victoria mexicana en su debut contra Alemania, saliendo a la cancha con los GK Premier SGT en negro con la palma blanca.
- Partidos Jugados: 4
- Portería en cero: 1
- Goles recibidos: 6
- Promedio de atajadas por partido: 5.75
- Partido con más atajadas: vs Alemania con 9
Qatar 2022 – Nike GK Grip 3 (edición 2022)
Esta fue la última justa mundialista donde el portero de la camiseta 13 salió como titular de la selección. Para esta ocasión, sus manos sostenían unos GK Grip 3 de color cobre. Con ellos logró detenerle un penal a Robert Lewandowski que mantuvo el 0-0 contra Polonia. Sin embargo, no pudo continuar con sus atajadas, ya que su participación se vio cortada tras terminar la fase de grupos.
- Partidos Jugados: 3
- Portería en cero: 1
- Goles recibidos: 3
- Promedio de atajadas por partido: 1.0
- Partido con más atajadas: vs Polonia con 2
Norteamérica 2026 – GK Grip 3 (edición especial)
Finalmente, para su última Copa del Mundo, Nike, que lo acompañó durante la mayor parte de su carrera, le fabricó una versión minimalista del GK Grip 3 en color salmón, siendo un modelo único que no está a la venta en la tienda de la marca. Y aunque nuevamente Ochoa tomó el rol de suplente, al menos pudo estrenarlos, entrando de cambio en los últimos 12 minutos del juego entre México y Chequia.
- Minutos jugados: 12
- Porterías en ceros: 1
- Toques de balón: 9
- Pases completados: 4
Además, como anécdota, y a modo de promocional, la empresa estadounidense presentó una versión especial de este último guante con seis dedos, uno por cada convocatoria del arquero mexicano.