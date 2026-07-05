Niklas Süle, de mundialista con Alemania a jugar en la ¡Novena División!
La temporada pasada pintaba para ser la última de Niklas Süle, así lo dijo el mismo jugador de 30 años que aseguró que, una vez terminara su contrato con el Borussia Dortmund, colgaría los botines. Esa decisión se vino atrás después de que se anunciara su fichaje por el SV Tiefenbach, equipo que milita fuera de las ligas profesionales de Alemania.
“Estoy realmente deseando experimentar el fútbol desde una perspectiva completamente diferente otra vez, donde se trate puramente del juego en sí y no del negocio o el dinero”, comentó Süle al medio Sky Sport DE.
La llegada de Süle al SV Tiefenbach de la novena división del futbol de Alemania se debe en parte a que dos de sus mejores amigos se encuentran en las filas del club, además de que conoce al entrenador a cargo.
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“Dos de mis mejores amigos juegan en el SV Tiefenbach, y uno de ellos es incluso el entrenador. Después de 13 años en el fútbol profesional, es un auténtico regalo volver a compartir la cancha con mis compañeros y disfrutar plenamente de este magnífico deporte", añadió el defensor central.
La decisión inicial de retirarse a una edad tan temprana del futbol se debió a una lesión nueva en la rodilla, la cual ya venía molestándolo desde hace tiempo atrás. El zaguero estará dando un cambio extremo en su futbol, dejando atrás equipos como Hoffenheim, Bayern Múnich y Borussia Dortmund para regresar al nivel amateur que ofrece una novena división.
Aunque el nivel de Niklas ya no era el mismo que el que tenía hace un par de temporadas, todavía llegó a vestir la camiseta de su país en el 2023; en cuanto a participaciones mundialistas, Süle portó la playera alemana en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.
A partir de la temporada 2026/2027 el SV Tiefenbach realizó una reestructuración dentro del club y pasó a unirse con el SpVgg Landshut, jugando ahora bajo el nombre de SG Tiefenbach/SpVgg Landshut, enfocándose en la producción de futbolistas jóvenes para el futuro de Alemania, por lo que se estarán apoyando de la experiencia de Süle para ayudar a crear nuevos talentos.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS LIGAS EN ALEMANIA?
Dentro del futbol alemán existen tres tipos de futbol, el primero es el profesional, el cual va desde la Bundesliga hasta la tercera división; el segundo escalón es el de los equipos no profesionales, yendo desde la cuarta hasta la séptima división; por último está la llamada Kreisliga, que abarca entre la octava y novena división del futbol alemán, en donde se desempeñará ahora el ex mundialista.
Aquí es donde se desempeñan los equipos locales, los cuales son organizados en subcategorías llamadas Kreisliga A y Kreisklasse, esta última será en donde Süle se estará desempeñando a partir de la próxima temporada.
El palmarés de Nikas Süle como futbolista profesional incluye: 5 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes y una Champions Legue, todas ellas con el Bayern Múnich. A nivel selección ganó la medalla de plata en Rio 2016 y la Copa Confederaciones del 2017, el último título ganado por los alemanes.