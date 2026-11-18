Estados Unidos dijo adiós este martes a su seleccionador Mauricio Pochettino en un triunfo 2-0 frente a Haití con el que clasificó a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Team USA, que había goleado 6-0 en el partido de ida, se impuso este martes en la vuelta en Cincinnati (Ohio) con un espectacular gol de chilena de Christian Pulisic en el minuto 25 y otro del joven Julian Hall en el 43.

Con este sexto triunfo consecutivo, el argentino Pochettino cierra una etapa de dos años como seleccionador estadounidense para asumir ahora las riendas del Manchester United inglés. AFP

