Pochettino resta importancia al Clásico de Concacaf: "La rivalidad con México me da lo mismo que contra Canadá"

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, restó importancia en lo personal a la rivalidad con México, al que enfrentará el sábado en Glendale (Arizona), y aseguró que ve un futuro prometedor para Rafa Márquez al frente del Tri.

El argentino disputará su tercer duelo ante México como seleccionador del combinado de las barras y las estrellas, y aún persigue su primera victoria, después de caer en los dos enfrentamientos anteriores.

"Para mí es difícil encontrar esa rivalidad, por supuesto que la entiendo porque son países vecinos y tienen muchas cosas en común, como Argentina con Uruguay y Brasil", dijo Pochettino en rueda de prensa.

En 2025, la selección estadounidense perdió la final de la Copa Oro ante México, entonces dirigido por Javier Aguirre.

Aun con ese antecedente, "a mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, Chile o Perú, o si un día jugamos contra Argentina, Brasil, España o Inglaterra".

El sábado, Pochettino se convertirá en el tercer examen de la todavía incipiente etapa de Rafael Márquez al frente del Tri.

El argentino recordó los duelos que tuvo contra Márquez en el fútbol de España cuando él jugaba para el Espanyol y el mexicano para el Barcelona.

"Rafa primero fue un grandísimo futbolista y ahora tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador; conocimiento del juego lo tiene, solo le falta el tiempo para mostrar toda su calidad", consideró Pochettino.

Pochettino descartó que exista una rivalidad entre Estados Unidos y México por los futbolistas con doble nacionalidad y consideró que ese tipo de decisiones depende de las preferencias y convicciones de cada jugador.

"Para nosotros lo importante es que quieran jugar para Estados Unidos, no porque tengan doble nacionalidad es que tengan un privilegio", remató. AFP