Raphinha marca el paso en Europa: el goleador del Barcelona supera a Mbappé y Haaland

Raphinha no sólo encabeza la lucha por el Pichichi: también es el máximo goleador de las cinco grandes ligas de Europa. El brasileño suma 13 tantos en nueve apariciones de LaLiga, dos más que Kylian Mbappé y cuatro por encima de Erling Haaland. Su transformación en delantero centro convirtió al extremo del Barcelona en el atacante más efectivo del continente durante el inicio de la temporada.

El capitán azulgrana reafirmó su momento en el escenario de mayor presión. Raphinha marcó el empate parcial ante el Real Madrid en el Clásico y llegó a 13 goles en el campeonato español. El Barcelona perdió 2-1, pero su anotación le permitió conservar el liderato individual por encima de Mbappé, autor de un doblete que redujo la diferencia entre ambos.

La distancia con los referentes de las otras grandes ligas confirma la dimensión de su comienzo. Haaland lidera la Premier League con nueve tantos; Niclas Füllkrug encabeza la Bundesliga con ocho; Antonio Raimondo y Gustavo Varela comparten la cima de la Serie A con siete, la misma cantidad que Estéban Lepaul, máximo anotador de la Ligue 1.

El paso goleador de Raphina

La comparación se mantiene cuando se consideran todas las competiciones de clubes. Raphinha registra 15 goles en 11 partidos oficiales: 13 en LaLiga y dos en la Champions League. Mbappé acumula 14 con el Real Madrid y Haaland suma 13 con el Manchester City. El brasileño, por lo tanto, conserva la primera posición en ambos cortes.

Su producción resulta todavía más impactante por la cantidad de tiempo que necesitó. Los 13 goles ligueros llegaron en 661 minutos, un promedio aproximado de un tanto cada 51 minutos. Tres fueron de penal, por lo que también acumula diez anotaciones en jugada abierta.

La explicación principal está en la decisión de Hansi Flick de colocarlo como delantero centro. Raphinha llegó al Barcelona como extremo derecho, vivió sus mejores etapas desde la izquierda y ahora ocupa el corazón del ataque. Desde esa zona puede atacar el espacio, presionar a los centrales y aprovechar el trabajo creativo de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo.

El movimiento no le quitó movilidad. Raphinha todavía abandona el área para participar en la construcción, intercambia posiciones con los extremos y encabeza la presión del Barcelona, pero ahora recibe muchas más oportunidades cerca de la portería. Flick encontró un goleador sin eliminar las cualidades que lo convirtieron en una pieza esencial de su sistema.

El arranque también rompió una marca histórica del club. Después de sus primeras ocho apariciones de la temporada, Raphinha acumulaba 14 goles en todas las competiciones y estableció el mejor inicio goleador de un futbolista del Barcelona, por encima de los 13 que César Rodríguez consiguió durante el comienzo de la campaña 1948-49.

Sus números actuales también permiten entender cuánto creció su producción. Raphinha terminó la temporada 2025-26 con 13 goles en 22 partidos de Liga y 21 en 33 encuentros de todas las competiciones. En el campeonato actual ya igualó su registro liguero anterior con menos de la mitad de las apariciones y se encuentra a seis tantos de repetir su cifra total de aquel curso.

Su mejor temporada goleadora continúa como referencia: marcó 34 veces en 57 partidos durante la campaña 2024-25. El ritmo actual supera con claridad aquel promedio, aunque todavía falta la mayor parte del calendario y cualquier proyección debe tomarse con cautela.

Raphinha ya no participa en la conversación únicamente como uno de los mejores extremos de Europa. Su nuevo papel lo colocó frente a frente con delanteros especializados como Mbappé, Haaland y Harry Kane. El brasileño comenzó la temporada por encima de todos ellos y convirtió una solución táctica del Barcelona en una carrera real por la Bota de Oro.