El Real Madrid sufrió un duro tropiezo en la lucha por LaLiga al perder 2-1 frente al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. Toni Martínez y Ángel Pérez aprovecharon los errores defensivos del conjunto blanco, mientras que Kylian Mbappé recortó la distancia sin poder completar la remontada. La derrota dejó al equipo de José Mourinho en la tercera posición y permitió al conjunto vitoriano volver a ganar en este estadio después de 26 años.

El Madrid tomó el control del balón desde el inicio y generó las primeras oportunidades. Vinícius Júnior obligó a Antonio Sivera a intervenir durante los minutos iniciales y Mbappé también encontró espacios cerca del área. El dominio, sin embargo, no estuvo acompañado por la precisión necesaria para abrir el marcador.

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El Alavés resistió, protegió su área con una línea de cinco defensores y esperó el error que le permitiera atacar. Ese momento llegó al minuto 22. Dean Huijsen se equivocó en la salida, Toni Martínez quedó frente a Thibaut Courtois y superó al guardameta. Ibrahima Konaté intentó evitar el gol sobre la línea, pero el balón ya había entrado.

La desventaja obligó al Madrid a intensificar sus ataques. Jude Bellingham estuvo cerca de empatar con un remate que pasó junto al larguero y Tchouaméni exigió a Sivera con un disparo desde fuera del área. El equipo local acumuló posesión y aproximaciones, pero el Alavés cerró los espacios, ganó los duelos dentro de su área y llegó al descanso con la ventaja.

Mourinho reaccionó con dos cambios para el segundo tiempo: Bernardo Silva y Yan Diomande sustituyeron a Tchouaméni y Brahim Díaz. Más adelante, Carlos Espí entró por Arda Güler para agregar otro delantero. La apuesta ofensiva no corrigió los problemas defensivos y el Alavés encontró el segundo gol al minuto 61.

Mariano Díaz recibió el balón y habilitó a Ángel Pérez, quien se abrió paso dentro del área, superó a Courtois y definió a portería vacía para colocar el 0-2. El Bernabéu quedó en silencio y el Madrid se encontró obligado a perseguir otra remontada.

La reacción llegó ocho minutos después. Tras un tiro de esquina, Bellingham asistió a Mbappé y el delantero francés remató con la izquierda entre varios defensores para reducir la diferencia. El gol transformó el partido: el Madrid adelantó todas sus líneas, el público volvió a presionar y el Alavés quedó encerrado cerca de su portería.

Espí tuvo dos oportunidades para empatar. Primero cabeceó un centro de Vinícius que Sivera consiguió detener y poco después estrelló otro remate en el poste derecho. Bellingham también mandó un cabezazo apenas desviado, mientras Mbappé probó nuevamente dentro del área sin encontrar el segundo tanto.

El intento de remontada terminó por complicarse al minuto 88. Bellingham cayó dentro del área y el árbitro señaló penalti, pero cambió su decisión después de revisar la jugada en el monitor. El inglés recibió una segunda tarjeta amarilla por simulación y dejó al Madrid con diez futbolistas durante el cierre.

Los números reflejaron el dominio sin recompensa del conjunto blanco: tuvo 74.5 por ciento de posesión, realizó 24 remates y cobró 13 tiros de esquina. El Alavés solamente necesitó ocho disparos para marcar dos veces, sostuvo su ventaja durante el tiempo agregado y completó una victoria construida desde la resistencia, el orden defensivo y la eficacia.

El resultado frenó al Madrid después de diez victorias consecutivas y lo dejó tercero, un punto por debajo del Atlético de Madrid y tres detrás del Barcelona, que además tiene un partido pendiente. El Alavés ascendió al octavo lugar con 19 unidades y abandonó el Bernabéu con un triunfo histórico. El Madrid volvió a reaccionar demasiado tarde; esta vez, la remontada quedó solamente en el intento.