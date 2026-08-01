Rebeldes del fútbol: todos los boicots que ha sufrido la FIFA a lo largo de su historia
La UEFA y sus 55 selecciones asociadas anunciaron un boicot contra la FIFA y sus torneos como medida de protesta ante las reformas del programa FIFA Forward. Sin embargo, no es la primera vez que el máximo organismo del fútbol mundial se ve envuelto en una crisis de esta magnitud.
A lo largo de la historia, diferentes selecciones e incluso continentes enteros han utilizado la renuncia como un arma de presión política y deportiva. Algunos se negaron a jugar el Mundial; otros llegaron al extremo de salirse de la FIFA.
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1928 – Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte
La historia de los boicots se remonta a 1928, cuando las cuatro asociaciones británicas —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— rompieron relaciones con la FIFA debido a discrepancias sobre la definición del "amateurismo". Además, el máximo organismo pedía que los futbolistas fueran remunerados por los días de trabajo perdidos, algo que las federaciones de estos países señalaban que iba en contra del "amateurismo olímpico".
Al no estar alineados con el ente rector, los países del Reino Unido abandonaron la FIFA y se quedaron fuera de las primeras tres Copas Mundiales: Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938.
1934 – Uruguay
Para el segundo Mundial, disputado en Italia 1934, surgieron nuevamente las protestas. El vigente campeón, Uruguay, que había albergado la justa inaugural, mostró su descontento debido a que solo cuatro selecciones europeas aceptaron viajar a Sudamérica en 1930. En represalia por aquel incidente, la escuadra charrúa decidió no viajar al Viejo Continente para defender su título.
1938 – Uruguay y Argentina
En un inicio, la idea era que la FIFA rotara las sedes de la Copa del Mundo entre América y Europa. Sin embargo, luego de que Italia organizara la justa de 1934, se decidió que Francia organizara la de 1938. Esto no sentó bien a Uruguay y Argentina, que de manera conjunta, pese a ser dos potencias de aquella época, optaron por no acudir alegando que a su continente le tocaba recibir el certamen.
1958 – Turquía, Indonesia, Egipto y Sudán
En aquella época, las confederaciones de África y Asia compartían una misma eliminatoria clasificatoria. El conflicto estalló cuando Turquía, Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a competir en un mismo certamen con Israel debido a las tensiones geopolíticas que existían.
Estos cuatro países prefirieron retirarse, dándole a Israel el boleto directo al Mundial de Suecia 1958 sin haber disputado un solo encuentro. Sin embargo, el reglamento de la FIFA exigía que, salvo el anfitrión, todos los equipos mundialistas debían disputar al menos un partido para ganarse su participación. Por ello, se organizó una repesca especial entre Israel y Gales, donde los británicos se impusieron.
1966 – África
Tal como ocurre en la actualidad, en 1966 un continente entero se levantó contra la FIFA. En aquella ocasión fue África, que protestó por el reparto de plazas. Mientras la UEFA recibía 10 boletos, la Conmebol cuatro y la Concacaf uno, la CAF, la AFC y Oceanía debían competir entre sí por un único cupo compartido.
En señal de protesta, las 15 selecciones africanas inscritas formaron un frente común y abandonaron la eliminatoria. La medida dio resultados, ya que para el Mundial de México 1970 la FIFA le otorgó a África un boleto directo como continente.
1973 – Unión Soviética
Este caso representó un boicot directo contra la FIFA y la dictadura militar chilena. Para definir uno de los últimos pasajes al Mundial de Alemania 1974, la Unión Soviética y Chile debían disputar una repesca a doble partido en 1973. El encuentro de ida, celebrado en Moscú, finalizó con un empate sin goles.
Pero el partido de vuelta nunca llegó a jugarse. Los soviéticos se negaron a presentarse en el Estadio Nacional de Santiago, ya que, tras el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, el inmueble estaba siendo utilizado como centro de detención y tortura para opositores al régimen. A pesar de la insistencia de la FIFA por llevar a cabo el encuentro, la postura de la URSS fue firme.
Aun así, la selección chilena saltó al campo sin rival y Francisco "Chamaco" Valdés anotó frente a una portería vacía el denominado "Gol de la Vergüenza", sellando la clasificación de Chile.
Actualidad
Por ahora se desconoce el alcance y la duración que tendrá la postura de la UEFA y sus selecciones. Sin embargo, en caso de persistir, la medida podría afectar el desarrollo de los torneos organizados por la FIFA previstos para este año, entre los que destacan el Mundial Femenino Sub-20 en Polonia (del 5 al 27 de septiembre), el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos (del 17 de octubre al 7 de noviembre) y el Mundial Masculino Sub-17 en Catar (del 19 de noviembre al 13 de diciembre).
Además, el conflicto amenaza con extenderse a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 e incluso poner en riesgo la Copa Mundial de 2030.