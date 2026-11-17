Jamaica llevó a Monterrey un gol de ventaja, pero Rudolph Speid considera que ese margen es insuficiente para plantear la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El técnico tiene claro que su equipo necesita volver a marcar ante México, que en Kingston pasó de perder 3-0 a cerrar la ida con un 3-2 que dejó abierta la eliminatoria.

"No creo que podamos sobrevivir al partido defendiendo solamente ese gol de diferencia. Creo que necesitamos marcar al menos otro gol", dijo Speid en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Concacaf confirma horarios para debut de México en Nations League, en Jamaica y Monterrey

Speid habría firmado la ventaja antes de la ida

Jamaica llegó a tener tres goles de margen en Kingston, pero Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron en el tramo final. Aunque su equipo dejó escapar parte de esa ventaja, Speid reconoció que habría aceptado llegar a la vuelta en México con el escenario que tiene ahora.

"Desafortunadamente, solamente tenemos un gol de ventaja. Pero si antes del primer partido nos hubieran preguntado si aceptaríamos regresar a México con una ventaja de 1-0, por supuesto que la habríamos firmado", comentó.

Speid también reconoció el efecto de los ajustes de Rafael Márquez en el segundo tiempo. A su juicio, el técnico mexicano mantuvo la calma y acertó con los cambios, mientras que los dos goles como visitante mejoraron las opciones del Tri de cara a la vuelta. México necesita ganar por un gol para igualar el global y por dos o más para llevarse la eliminatoria en el tiempo reglamentario.

México es la principal preocupación de Jamaica

El entrenador restó importancia al desgaste del viaje. Explicó que esta es su tercera visita a México en lo que va del año y que cuenta con jugadores acostumbrados a esos desplazamientos. Su atención está puesta en el rival y en cómo responderá Jamaica si el Tri logra descontar la ventaja en Monterrey.

"Considero que nuestra mayor preocupación será el propio equipo mexicano", señaló Speid.