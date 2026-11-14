Sanción máxima: suspenden 12 juegos a portero Owono por entrada fatal sobre Jesús De Miguel

El portero del Andorra Jesús Owono ha sido sancionado con doce partidos de suspensión por su entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, que acabó causando su muerte, informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la Segunda División impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, recordó este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los "hechos expresamente consignados en el acta arbitral".

En la misma "se hace constar que el jugador fue expulsado por 'impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa'".

"La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción", añadió la decisión del Comité de Competición hecha pública este viernes.

Por ello, Owono ha sido castigado con la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario de la RFEF.

Este artículo contempla un castigo de entre cuatro y doce partidos por "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar".

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo en el partido de la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra el 2 de noviembre.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.

"Los días más difíciles" de Owono

Owono "está muy tocado por la situación", aseguró el jueves el entrenador del Andorra, Carles Manso, en una rueda de prensa tras la vuelta a los entrenamientos después de la tragedia y antes del partido liguero contra el Almería del sábado.

"Evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y que al final es una tragedia con la que tiene que convivir desgraciadamente", explicó el técnico del Andorra.

El propio Owono había afirmado en una carta pública la pasada semana que estaba pasando "los días más difíciles" de su vida.

Owono se ha refugiado en su familia y amigos para sobrellevar el golpe, mientras su club ha decidido darle "espacio para que se sienta libre para tomar cualquier decisión" sobre su vuelta al grupo, explicó Manso.

"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", había añadido el portero del Andorra.

En su mensaje, Owono se mostraba consciente de que "habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto".

"Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", concluyó el internacional ecuatoguineano.

Los partidos ligueros del fin de semana pasado estuvieron marcados por distintos actos de homenaje y recuerdo a De Miguel.

El sábado también se llevó a cabo un homenaje a De Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López, la casa del Tenerife, con la presencia de representantes de todos los estamentos del fútbol español.