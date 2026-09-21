¿Se acaba el veto? Rusia vuelve a los torneos de la FIFA
Después de cuatro años de suspensión tras la invasión a Ucrania, la Selección de Rusia volverá a tener presencia en un torneo oficial de la FIFA. El máximo organismo del futbol reveló que levantará parcialmente el veto al país euroasiático para permitirle competir en la Copa Mundial Sub-15.
Se trata de un nuevo certamen se suma a la lista de torneos internacionales juveniles, el cual sostendrá su primera edición del 22 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán. La competencia contará con un formato totalmente distinto a lo ya visto, ya que no habrá eliminatorias previas, sino que participarán de manera directa las 211 federaciones miembro de la FIFA. Bajo este criterio, al mantenerse afiliada, la federación rusa podrá presentar equipo en la justa.
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¿Cómo se jugará el torneo?
Los partidos se disputarán en formato de 8 contra 8, con una duración de 40 minutos divididos en dos tiempos. El torneo albergará más de mil encuentros en total, con las delegaciones distribuidas en 32 grupos.
En el caso de Rusia, quedó ubicada en el mismo Grupo que Afganistán, Yibuti, Sierra Leona, Sudán y Turquía. Cada plantilla estará integrada por un máximo de 14 futbolistas, nacidos únicamente entre 2011 y 2012.
¿Cuándo fue la última vez que Rusia jugó un torneo oficial?
La última aparición de la selección rusa en un evento oficial se remonta al 14 de noviembre de 2021, cuando cayó 1-0 ante Croacia en la última jornada de la fase de grupos de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022.
A pesar de la derrota, el conjunto ruso finalizó en el segundo lugar de su grupo y amarró un boleto al repechaje programado para marzo de 2022. Sin embargo, tras el inicio del conflicto bélico con Ucrania el 24 de febrero de ese mismo año, la FIFA y la UEFA condenaron las acciones e impusieron una suspensión indefinida a todas sus selecciones y clubes rusos.
El veto se mantiene en la categoría absoluta
Más allá de este retorno, el veto únicamente solo ha sido levantado de forma parcial. Y es que, únicamente se ha permitido el regreso a este evento juvenil sub-15, de ahí en fuera, los representativos mayores continúan teniendo prohibida su participación en justas de FIFA. Misma situación con la UEFA en término tanto de selecciones como de clubes.