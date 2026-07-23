Futbol y memoria: cuatro selecciones que usaron la cancha del Mundial como espacio de protesta
La Copa Mundial de futbol no solo es una plataforma que le da visibilidad a los deportistas, también le ha dado luz a las manifestaciones políticas.
A continuación, descubre cuatro equipos, jugadores, aficionados y entrenadores que utilizaron los reflectores que este torneo da para generar conciencia de los eventos que ocurren a la par de la gesta deportiva.
Palestina presente en la Copa del Mundo
Palestina no clasificó al Mundial; aun así, su bandera apareció en uno de los juegos de la justa. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, tras el triunfo de su equipo ante Australia en dieciseisavos de final, ondeó la bandera del pueblo palestino y dijo: "Mi corazón y mi alma están con ellos. Que Dios tenga misericordia de sus mártires. Dedico esta victoria al pueblo egipcio y al pueblo palestino, la gente buena y noble".
Cabe recordar que, desde 2023, el Estado de Israel ha intensificado sus ataques sobre Palestina. Como resultado, 73,066 personas han perdido la vida, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Irán y el número 168 para recordar a las víctimas de una tragedia
El 28 de febrero de este año, el ejército de Estados Unidos realizó un bombardeo sobre Irán. El hecho generó conmoción, ya que uno de los puntos en los cuales cayeron los proyectiles fue la escuela primaria para niñas Shajare Tayebé de Minab, provocando la muerte de 168 personas, la mayoría de ellas estudiantes menores de edad. Por este motivo, en Irán el número "168" se convirtió en un símbolo para rememorar a las víctimas, el cual tomó cada vez más fuerza hasta llegar a la justa deportiva.
Y es que la selección persa, más allá de que padeció las restricciones migratorias que le impedían hospedarse en suelo estadounidense a pesar de tener partidos ahí, buscó dejar un mensaje de amistad en el vestidor del SoFi Stadium.
"Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones", escribió el equipo, acompañado de las frases "#168" y "#minab" para recordar el luto que atravesó su nación.
"Las Malvinas son argentinas"
La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene una carga que va más allá de lo deportivo. Y es que ambos países estuvieron involucrados en 1982 en una guerra por la disputa de las Islas Malvinas, un archipiélago al sur del territorio continental sudamericano. Esta disputa bélica terminó con la rendición argentina tras 74 días de lucha, en los que fallecieron 904 soldados entre ambos bandos y tres civiles.
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En las semifinales de Norteamérica 2026, las selecciones se vieron las caras por sexta ocasión en una Copa del Mundo. La Albiceleste terminó ganando el encuentro 2-1 y, en su festejo, los jugadores fueron hasta donde estaba su afición y tomaron de sus seguidores un estandarte con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" para mostrarla desde el terreno de juego.
Lumumba, la figura de un héroe de RD del Congo
Michel Nkuka Mboladinga, o mejor conocido como Lumumba Vea, es un aficionado de RD del Congo que llamó la atención por la forma de apoyar a su selección. Vestido de traje, con los colores de la bandera de su país, se queda parado en las gradas y, sin moverse, solo con una mano levantada, observa el partido como si fuera una estatua.
Si bien su intención principal es darles ánimos a sus compatriotas en la cancha, también busca rememorar al Patrice Lumumba real. Se trata del padre de la patria de la nación congoleña, que luchó por la autonomía de los pueblos africanos y que fue asesinado en 1961.
Para este Mundial, Lumumba Vea se hizo presente acudiendo al partido de RD del Congo en Guadalajara ante Colombia. Pero esta vez rompió su tradición y realizó un nuevo ademán, cubriendo su boca con una mano y con la otra simulando una pistola sobre su cabeza, en forma de protesta por el silencio internacional ante las guerras civiles que atravesó su país.
¿Qué dice la FIFA respecto a las manifestaciones políticas?
De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, en el artículo 17.2 se establece que queda prohibido "el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva". Esta postura incluye tanto a aficionados como a los mismos miembros de la federación.
A pesar de ello, de momento, ninguna de las selecciones involucradas ha recibido una sanción de forma oficial por parte del organismo. Aunque, de acuerdo con la BBC, el único caso que el comité disciplinario se encuentra analizando para determinar si habrá o no un castigo es el de Argentina y las Malvinas. Lo anterior, recordando que el conjunto albiceleste ya había sido sancionado una vez en 2014 por una situación similar, cuando se le impuso una multa de 27 mil dólares.