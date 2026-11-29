La Selección Femenil de México derrotó 4-2 a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W y calificó al Mundial de Brasil 2027.

Prácticamente todas las futbolistas del Tri tuvieron una gran tarde ante las haitianas en Dallas; sin embargo, hay cinco jugadoras que destacaron y sacaron 10 de calificación: Lizbeth Ovalle, Rebeca Bernal, Nicki Hernández, Diana Ordoñez y Kim Rodríguez.

1.- Lizbeth Ovalle: 'La Maga', que había perdido ante Haití en el Premundial del 2022 en el Volcán, tuvo su revancha cuatro años después.

La futbolista del Orlando Pride marcó dos goles, uno de ellos con un remate desde 34 metros y en el que el balón se metió en el ángulo.

Además, Ovalle dio la asistencia para el 1-0, obra de Diana Ordoñez. Así que partido redondo para 'La Maga'.

“Sabíamos que México merecía estar en el Mundial de cualquier forma. Hoy era ganarle a quien sea y como sea. Somos 23 guerreras con un mismo objetivo”, dijo Ovalle al final del compromiso.

2.- Diana Ordoñez: La delantera de Tigres Femenil apareció como titular junto a Scarlett Camberos en el ataque tricolor, algo que parecía una mala decisión del DT Pedro López, pues Ordoñez venía de problemas físicos en las Amazonas y con un bajón futbolístico evidente en el torneo Apertura 2026.

Sin embargo, la goleadora se hizo sentir de inmediato ante Haití y abrió el marcador a los 13 minutos con un gran remate de cabeza.

Ordoñez terminó dando un partidazo en el Texas Health Mansfield Stadium, donde le dio toda la razón al DT español por haberla puesto de arranque.

3.- Rebeca Bernal: La capitana de México jugó más de 70 minutos con problemas físicos; sin embargo, las lesiones no la detuvieron, mostrando todo su amor por la camiseta nacional.

Bernal fue pieza clave en la media cancha, donde ordenó y distribuyó el juego junto a Lizbeth Ovalle.

La futbolista del Manchester United, que había perdido ante Haití en el Premundial del 2022 en el Volcán, tuvo su revancha cuatro años después.

4.- Nicki Hernández: La futbolista del Boston Legacy demostró, una vez más, toda su calidad por la banda izquierda, desde donde nació el 3-1 al final del primer tiempo, cuando Maricarmen Reyes aprovechó un gran servicio de 'Terreneitor' para hacerse presente en el marcador.

Nicki, a pesar de tener una temporada complicada, de lesiones y pocos minutos en la NWSL, con la Selección Mexicana demostró todo su potencial y dejó claro que la lateral izquierda le pertenece a ella rumbo a Brasil 2027.

5.- Kim Rodríguez: La defensa del América Femenil es insustituible con México; más ahora que no está Greta Espinoza.

Kim, fiel a su estilo, dio un juegazo ante Haití y llevó a muy buen puerto la dupla que hizo en la zaga con Aaliyah Farmer.

Rodríguez se llevó las palmas en el segundo tiempo, cuando detuvo a la superestrella Melchie Dumornay con una barrida fuertísima (pero leal) en la que incluso pudo salir lastimada; sin embargo, la jugadora de las Águilas se levantó como si nada y siguió jugando.

Greta no podrá estar en Brasil 2027, pero sí lo hará Kim, y eso ya es una grandísima noticia para la Selección Mexicana.

Esta será la cuarta participación de México en una Copa del Mundo Femenina:

Estados Unidos 1999

Alemania 2011

Canadá 2015

Brasil 2027

Además, el Tri ya tiene su boleto asegurado para el Mundial 2031, pues será anfitrión del torneo junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

En cuanto a Juegos Olímpicos, Los Angeles 2028 será la segunda ocasión que asista la Selección Mexicana.

Atenas 2004

Los Ángeles 2028