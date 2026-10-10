Selección Mexicana: Cinco jugadoras que quedaron a deber contra Jamaica

La Selección Femenil de México sufrió una sorpresiva derrota de 4-3 ante Jamaica en el Estadio Victoria (Aguascalientes), donde se prendieron las alarmas por el mal funcionamiento del Tri, sobre todo en la parte defensiva.



Este duelo en casa de las Centellas del Necaxa representó el penúltimo ensayo nacional antes del vital encuentro contra Haití el 28 de noviembre en Dallas, donde se disputará el boleto al Mundial de Brasil 2027.



Cinco jugadoras que quedaron a deber contra Jamaica



En general fue un muy mal partido de la defensa, pues a los 20 minutos ya habían recibido dos goles.



No hubo entendimiento entre Kim Rodríguez (América) y Aaliyah Farmer (Chicago Stars) en la zaga central.



Tampoco fue un buen juego por parte de las laterales: Reyna Reyes (Portland Thorns) y Nicki Hernández (Boston Legacy).



Curiosamente, tres de ellas militan en la NWSL.



Así que de las cinco futbolistas mexicanas que quedaron a deber contra Jamaica, hablaremos de las cuatro que arrancaron como titulares en la defensa.



Kim Rodríguez ha tenido un gran Apertura 2026 con el América; sin embargo, en esta ocasión no logró hacer buena dupla con Aaliyah Farmer. Ambas se vieron sorprendidas por los rápidos contragolpes de Jamaica.



Antes del minuto 20, la visita ya ganaba 2-0. Esto también fue responsabilidad de las laterales: Reyna Reyes y Nicki Hernández, quienes sufrieron mucho ante la velocidad de las jamaicanas.

En quinto lugar vamos a poner al DT español Pedro López, quien reaccionó tarde y además no convocó a Cristina Ferral, defensa de Chivas y quien vive un gran momento en la Liga Femenil.

A falta de Greta Espinoza (lesionada de la rodilla), quien estará fuera de las canchas por espacio de 10 meses, el timonel hubiera podido llamar a Ferral para tener experiencia en la zaga central. Sin embargo, se decantó por Ana Mendoza, joven de Pumas que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2026 con el Tri Sub-23.

Ana, de discreta actuación, ingresó a los 68 minutos en sustitución de Aaliyah Farmer.

El primer cambio que realizó Pedro fue al medio tiempo, con el ingreso de Maricarmen Reyes en lugar de Alice Soto.

Soto, aunque puso pase para el gol de Rebeca Bernal al final del primer tiempo, no vive un buen momento.

La futbolista de las Rayadas no tuvo un buen Mundial Sub-20 en Polonia y ahora tampoco brilló contra Jamaica.

Mismo caso de Montse Saldívar, quien entró por Jacqueline Ovalle a los 72 minutos.

La futbolista del América no tuvo un buen Mundial Sub-20 y ahora le ha costado recuperar su mejor versión.

Contra Jamaica también ingresaron Nancy Antonio y Charlyn Corral en sustitución de Alexia Delgado y Kiana Palacios.

"No nos quedan sensaciones agradables, pero agradezco este partido contra Jamaica, porque así será el juego ante Haití", dijo Lizbeth Ovalle.

Mexicanas y jamaicanas se volverán a ver las caras el martes 13 de octubre a las 19 horas en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, donde Pedro López hará varios cambios en el 11 inicial, en el que incluso se podría dar el debut de Jana Gutiérrez, defensa del América Femenil.

POSIBLE 11 ANTE JAMAICA EN QUERÉTARO

Esthefanny Barreras

Jana Gutiérrez

Kim Rodríguez

Rebeca Bernal

Nicki Hernández

Karla Nieto

Nancy Antonio

Lizbeth Ovalle

Montse Saldívar

Scarlett Camberos

Diana Ordoñez

La buena noticia para la Selección Mexicana es que Haití, su rival por el boleto al Mundial, perdió 5-1 ante Japón en partido amistoso.