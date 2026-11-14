Selección Mexicana: Ocho grandes frases de Rafa Márquez en conferencia de prensa

Rafa Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, ofreció conferencia de prensa previo a los cuartos de final de ida de la Nations League ante Jamaica en Kingston, donde el ex futbolistas del Barcelona dejó algunas frases a destacar.

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1.- Sobre Alexis Vega (Toluca) y su amague de dejar la Selección, dijo: "Hablé con él, lo aclaramos y frontalmente me dijo que fue un lapsus de calentura en ese momento"

2.- Siguiendo con el tema Alexis Vega, Rafa confesó que fue el propio jugador del Toluca quien ya cedió el número 10 a Gilberto Mora: "De él salió que el 10 se lo cedía a Gilberto Mora"

3.- Márquez también habló sobre Armando León, quien milita en el futbol de Croacia:

"Lo venimos siguiendo desde hace dos meses y nos ha sorprendo. Nosotros no hacemos cosas si no hemos investigado".

4.- En cuanto a Raúl 'Tala' Rangel, portero de Chivas, dijo: "Sé lo que es Tala. Ha mejorado y es lo que queremos"

5.- También habló de Juan Brunetta, mediocampista argentino de Tigres que se rumora podría naturalizarse para vestir la playera del Tri:

“Es un jugador importante, es extranjero y no es elegible”.

6.- Rafa elogió a Julián Quiñones: “Es un jugador muy comprometido, se siente un mexicano más”.

7.- Sobre los jugadores mexicanos que han tenido escasos minutos en Europa, dijo: "Oved (Vargas) y (Álvaro) Fidalgo sí me dan algo que nos sirve bastante en el funcionamiento"

8.- Rafa contó sin tapujos por qué no llamó a Henry Martín, delantero del América:

"Al tener tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que hoy no es necesario, por eso no lo traemos".