Selección Mexicana: ¡Poder ofensivo ante Jamaica con Mora, 'Piojo', Quiñones y Gimenez

Este es el 11 oficial de la Selección Mexicana para el partido ante Jamaica en Kingston, dentro de los cuartos de final de ida de la Concacaf Nations League.

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El DT Rafa Márquez se decidió por Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

El juego de vuelta será el martes 17 de noviembre en la cancha de Rayados de Monterrey.

El ganador de la llave avanzará al Final Four, que se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo del 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

ESTADOS UNIDOS 6-0 HAITÍ

Por su parte, Estados Unidos goleó 6-0 a Haití en la ida de cuartos de final en el Nu Stadium, de Miami. Los goles fueron doblete de Christian Pulisic (62' y 63'), Auston Trusty (10'), Julian Hall (53'), Weston McKennie (69') y Folarin Balogun (83').