Selección Mexicana: ¿Quiénes serán las 23 elegidas para el Premundial?

La Selección Femenil de México dará a conocer la lista de 23 futbolistas con las que disputará el Campeonato Concacaf W 2026, torneo en el que buscará la clasificación al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El primer compromiso del Tricolor será ante Haití el sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final, en el Texas Health Mansfield Stadium. Una victoria le daría a México el pase a semifinales y la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

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Antes de que se haga oficial la lista del Tri, aquí en Sports Illustrated México te decimos quiénes pueden ser las 23 elegidas por el DT Pedro López.

Posible Lista de México

Porteras

1.- Itzel Velasco — América

2.- Blanca Félix — Chivas

3.- Esthefanny Barreras — Pachuca

Defensas

4.- Kenti Robles — Pachuca

5.- Rebeca Bernal — Manchester United

6.- Reyna Reyes — Portland Thorns

7.- Ana Mendoza — Pumas

8.- Jana Gutiérrez — América

9.- Kim Rodríguez — América

10.- Karina Rodríguez — América

11.- Nicki Hernández — Boston Legacy

Mediocampistas

12.- Alice Soto — Rayadas

13.- Alexia Delgado — Tigres

14.- Lizbeth Ovalle — Orlando Pride

15.- Karla Nieto — Pachuca

16.- Nancy Antonio — América

17.- Montse Saldívar — América

18.- Maricarmen Reyes — Tigres

19.- Diana García — Rayadas

Delanteras

20.- Scarlett Camberos — América

21.- Charlyn Corral — Pachuca

22.- Kiana Palacios — Utah Royals

23.- Diana Ordóñez — Tigres

El encuentro frente a Haití representa la primera oportunidad de México para asegurar su presencia en Brasil 2027, pues los cuatro ganadores de los cuartos de final clasificarán directamente al Mundial y avanzarán a las semifinales del campeonato regional.

Si el conjunto mexicano pierde, pasará a la ronda de Play-In del 2 de diciembre. En esa instancia, los cuatro equipos derrotados en cuartos de final competirán por dos lugares en el Torneo Clasificatorio para el Mundial de 2027.

Los otros cruces de cuartos de final serán Jamaica vs Costa Rica y Estados Unidos vs El Salvador, el viernes 27 de noviembre; mientras que Canadá se enfrentará a Panamá el sábado 28, en la misma jornada del duelo entre México y Haití.

También está en juego la clasificación olímpica

El Campeonato Concacaf W 2026 también repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los dos finalistas y la selección que termine en tercer lugar asegurarán su clasificación.

Si Estados Unidos, que ya tiene su lugar como anfitrión, concluye entre los tres primeros, el último boleto olímpico de Concacaf será para el equipo que finalice en la cuarta posición del Premundial.

Las semifinales se disputarán el 1 de diciembre en Mansfield. Posteriormente, el torneo se trasladará al Shell Energy Stadium de Houston, donde se jugarán el partido por el tercer lugar y la final el sábado 5 de diciembre.