Rayadas superó a Pachuca y América Femenil liquidó a Toluca, por lo que ya quedaron definidas las semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

Semifinales del Apertura 2026

América vs Pumas

Ida: Estadio Olímpico de CU

Vuelta: Estadio Azteca o Estadio Cuauhtémoc

Rayadas vs Chivas

Ida: Estadio Akron

Vuelta: Gigante de Acero

Recordemos que las semifinales se jugarán hasta diciembre, después del Premundial de la Concacaf en Dallas y Houston, donde la selección mexicana buscará su boleto al Mundial de Brasil 2027.