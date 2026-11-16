Liga Femenil: Así se jugarán las semifinales del Apertura 2026
El campeón América se enfrentará a Pumas; Monterrey chocará con Chivas; ¡las semis se jugarán hasta diciembre!
Rayadas superó a Pachuca y América Femenil liquidó a Toluca, por lo que ya quedaron definidas las semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.
Semifinales del Apertura 2026
América vs Pumas
Ida: Estadio Olímpico de CU
Vuelta: Estadio Azteca o Estadio Cuauhtémoc
Rayadas vs Chivas
Ida: Estadio Akron
Vuelta: Gigante de Acero
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Recordemos que las semifinales se jugarán hasta diciembre, después del Premundial de la Concacaf en Dallas y Houston, donde la selección mexicana buscará su boleto al Mundial de Brasil 2027.
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Published | Modified
RODRIGO MACOTELA
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital