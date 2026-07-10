Sergio Canales regresa al Racing de Santander tras despedirse de Rayados: "Es lo más importante de mi carrera"
La etapa de Sergio Canales en el futbol mexicano llegó a su fin. El jugador español hizo oficial su regreso al Racing de Santander, club en el que inició su carrera profesional y al que vuelve 16 años después.
Este viernes 10 de julio se llevó a cabo la presentación oficial del mediocampista con el equipo que lo vio debutar en 2008. El acto tuvo lugar en los Campos de Sport de El Sardinero, donde más de 3 mil aficionados se dieron cita para darle la bienvenida.
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El futbolista de 35 años firmó con el conjunto cántabro hasta junio de 2028, luego de una trayectoria que incluyó pasos por Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Real Betis y, más recientemente, Rayados de Monterrey.
El regreso de Canales forma parte de la reestructuración del Racing de Santander, que volverá a disputar la Primera División del futbol español en la temporada 2026-27 tras permanecer 14 años en categorías inferiores.
"Volver al Racing es lo más importante de mi carrera. Estoy muy tranquilo, la ilusión que tengo es muy grande y no tengo miedo al fracaso. Eso me hace prepararme mejor todavía y sé que este año es muy importante para el Racing; nos hemos juntado en el momento perfecto. Me recuerdo de niño entrenando en La Albericia, pero todavía me cuesta creer que esto es real. Necesito el día a día con los compañeros y los viajes para creerlo de verdad", comentó Canales durante la rueda de prensa posterior a su presentación.
MÁS DE UNA DÉCADA EN EL EXTRANJERO
Con ello, el mediocampista se despide del balompié mexicano tras tres años con Rayados de Monterrey, etapa en la que no consiguió levantar un título, aunque alcanzó dos semifinales y una final de Liga MX. En 114 partidos disputados registró 46 goles y 23 asistencias.
La última vez que Canales vistió la camiseta del Racing fue antes de cumplir los 20 años. Tras siete temporadas en las fuerzas básicas del club, recibió su primera convocatoria con el primer equipo el 18 de septiembre de 2008 para un partido de la Europa League. Su debut como profesional llegó un mes después, frente al Osasuna en LaLiga, cuando ingresó al minuto 81.
En 2010 concretó su fichaje con el Real Madrid, iniciando una carrera que posteriormente lo llevó por distintos clubes hasta concretar su regreso a Santander en 2026.
Durante esos 16 años fuera del Racing conquistó dos Copas del Rey: la primera en 2011 con el Real Madrid y la segunda en 2022 con el Real Betis.
EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO
"Soy un jugador y una persona totalmente diferente al que se fue con 19 años. Ha cambiado mucho lo que puedo aportar, cómo me siento y cómo veo el fútbol y el deporte. Sé la responsabilidad con la que vengo al Racing, conozco el momento del club y me veo con toda la trayectoria y experiencia necesaria para ayudar. Soy de aquí, he venido al campo desde los cuatro años con mi padre", añadió el español.
El primer partido del Racing de Santander en la temporada será ante el Villarreal el próximo 16 de agosto en El Sardinero, encuentro que marcará el regreso del conjunto cántabro a la Primera División tras 14 años de ausencia.