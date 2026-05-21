Matías Almeyda, nuevo técnico de Rayados del Monterrey
El argentino Matías Almeyda fue anunciado el jueves como nuevo director técnico de los Rayados del Monterrey con un contrato de dos años, a partir del próximo torneo Apertura 2026, que comenzará el 16 de julio.
Almeyda volverá a dirigir en México ocho años después de haber dejado al Guadalajara, equipo con el que ganó cinco títulos (1 Liga, 2 Copas, 1 Supercopa y 1 Liga de Campeones de Concacaf).
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El exentrenador de Sevilla y River Plate asumirá a un Monterrey que acumula seis años y medio sin ser campeón en el torneo mexicano. En el Clausura 2026 fue eliminado en la fase regular.
"Matías y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días y comenzarán la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026", informaron los Rayados en su portal de internet.
El fichaje de Almeyda, de 52 años, es parte de una restructuración del club regiomontano, que comenzó dos semanas atrás con la contratación del neerlandés Dennis te Kloese como presidente deportivo en sustitución del mexicano José Antonio Noriega.
Noriega concretó los fichajes internacionales de los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales y del francés Anthony Martial, sin conseguir con ellos un solo título.
El Monterrey eligió al Pelado Almeyda por su "calidad humana, empatía y liderazgo". En cuanto a su trabajo de campo, destacó que "posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción".
Los Rayados contrataron al DT argentino tras acumular seis gestiones fallidas desde 2019.
Los entrenadores mexicanos Javier Aguirre y Víctor Manuel Vucetich, los argentinos Fernando Ortiz, Martín Demichelis y Nicolás Sánchez (interino) y el español Domènec Torrent desfilaron por el banquillo rayado sin poder ganar la liga.
Desde su partida de México en 2018, Almeyda tuvo tres procesos como entrenador: con el San José Earthquakes de Estados Unidos, el AEK Atenas de Grecia (alzó una Liga y una Copa) y el Sevilla de España, que lo destituyó a finales de marzo tras coquetear con el descenso. AFP