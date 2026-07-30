Sin Messi, pero con Son: la MLS supera a la Liga MX en el Juego de Estrellas 2026
La MLS demostró que no necesitaba de Lionel Messi para vencer 4-3 al equipo de estrellas de la Liga MX. Y es que, con un doblete del surcoreano Son Heung-Min, la escuadra del torneo estadounidense se impuso en un All-Star Game lleno de goles y emociones.
Polémica desde los himnos
El evento se llevó a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, ante una entrada que quedó a deber, ya que solo hubo aficionados a la mitad del inmueble.
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Previo al silbatazo inicial se sostuvo una ceremonia donde se entonaron los himnos de México y Estados Unidos. En el caso del lábaro patrio mexicano, este fue interpretado por Frankie J, exintegrante de los Kumbia Kings, quien generó controversia al cambiar la entonación y parte de la letra, pronunciando "profanar con sus ansias tu suelo", en lugar de "profanar con su planta tu suelo".
La Liga MX pegó, pero la MLS contraatacó
El equipo mexicano comenzó sorprendiendo desde el inicio. Al minuto 8, en un tiro libre, Juan Brunetta puso un centro que tomó dormida a la defensa rival con un balón que botó en el área y quedó a placer para Luis Rey, quien remató de cabeza para colocar el 1-0.
Sin embargo, el efecto de este tanto fue contrario, ya que motivó a los de la MLS a irse al frente con combinaciones de pases. Fue así como dieron sus primeros avisos con un remate de Son Heung-Min que atajó Carlos Acevedo y un contrarremate de Hany Mukhtar que se fue apenas por encima del travesaño.
No pasó mucho tiempo para que, tras un error en la salida, Carles Gil recuperara la pelota y pusiera un pase al hueco para que Son esta vez no perdonara, igualando 1-1 con un tiro cruzado al minuto 20. Tan solo tres minutos después, ambos futbolistas volvieron a combinarse, ahora con un centro desde la línea de fondo para que el surcoreano, con una volea, firmara su doblete y el 1-2 a favor de los locales.
Tras el minuto 30 se dio la pausa de hidratación, la cual ambos conjuntos aprovecharon para realizar modificaciones. Esto bajó la intensidad del encuentro, pero cuando parecía que nada más cambiaría, otra vez una diagonal perforó a la defensa mexicana y, tras una serie de rebotes, Philip Zinckernagel impactó el balón para el 1-3 justo antes del descanso al minuto 41.
Reacción tricolor liderada por Salomón Rondón
Después del espectáculo de medio tiempo ofrecido por la cantante Ciara, la Liga MX le dio entrada a Salomón Rondón para el complemento. Esto elevó el ánimo y generó más llegadas tras la reanudación. Fue así como, tras varios intentos, en un tiro de esquina al minuto 55, Nathan Silva recentró con el tacón para que el delantero venezolano del Pachuca mandara la pelota al fondo de las redes y acortara distancias 2-3.
No obstante, cuando México amenazaba con el empate, los rebotes volvieron a castigar a la zaga tricolor. Al 58', Evander se encontró con una pelota en el área y disparó de media vuelta para marcar el 2-4 a favor de la MLS.
Las estrellas del fútbol mexicano no bajaron los brazos y siguieron buscando el tercer tanto. Incluso consiguieron un penal tras una falta de Jackson Ragen sobre Salomón Rondón al 66', pero el VAR intervino para revisar la jugada y terminó anulando la decisión inicial del árbitro central.
Una muralla canadiense evita el empate mexicano
Posteriormente, quien negó los goles de la Liga MX fue el guardameta Maxime Crépeau. El canadiense, que ingresó de cambio, estuvo inspirado al detener cada llegada en su arco, incluyendo un mano a mano con José Antonio Paradela y un doble remate de Israel Reyes y Fernando Gorriarán.
Fue hasta el tiempo de compensación cuando la suerte del arquero se terminó. Al 90+1', Israel Reyes asistió a Paradela para que este anotara el 3-4. A pesar del esfuerzo, el tiempo ya no fue suficiente para cambiar la historia y la MLS selló la victoria.
La MLS extiende su paternidad sobre la Liga MX
Con este resultado, la liga estadounidense vuelve a superar a la mexicana en el duelo directo de figuras. En las cinco ocasiones que se han enfrentado bajo este formato, la MLS se ha llevado el triunfo en cuatro oportunidades, a cambio de solo un descalabro:
- 2021: MLS 1-1 (3-2 en penaltis) Liga MX
- 2022: MLS 2-1 Liga MX
- 2024: MLS 1-4 Liga MX
- 2025: MLS 3-1 Liga MX
- 2026: MLS 4-3 Liga MX