Thomas Müller, Tim Ream y Maxime Crépeau brillan en el MLS All-Star Skills Challenge 2026
La antesala del MLS All-Star Game 2026 comenzó con espectáculo en el MLS All-Star Skills Challenge, donde figuras de la MLS y la Liga MX compitieron en distintas pruebas de habilidad celebradas en el Truist Field de Charlotte.
Entre los grandes protagonistas de la noche estuvieron Thomas Müller, Tim Ream y Maxime Crépeau, quienes se llevaron el triunfo en tres de los desafíos principales.
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Müller fue el ganador del All-Star Shooting Challenge, luego de sumar 79 puntos, igualando la marca del año pasado de Evander y asegurando el título en la prueba de precisión frente al arco.
Por su parte, Tim Ream, defensor del Charlotte FC, conquistó el All-Star Passing Challenge al completar el recorrido en 18 segundos, estableciendo un nuevo récord para esta competencia.
En el Goalie Wars, Maxime Crépeau, guardameta del Orlando City, se quedó con la victoria tras imponerse en la final a Pedro Cruz, del Houston Dynamo 2.
La Liga MX también tuvo motivos para celebrar. Javier Ruiz, del Club Necaxa, ganó el All-Star Crossbar Challenge al vencer en la final a Zavier Gozo, del Real Salt Lake. Además, el conjunto de estrellas de la liga mexicana se llevó el MLS vs. Liga MX Relay Challenge, al completar el recorrido con un tiempo de 1:34 minutos.
Tras el Skills Challenge, la actividad continuará con el MLS All-Star Game 2026, en el que las figuras de la MLS se enfrentarán a las de la Liga MX en el Bank of America Stadium.