Tom Brady pone fin a su etapa como accionista del Birmingham City

Tom Brady, ex leyenda de la NFL, dejó de ser accionista minoritario del Birmingham City, anunció el club de futbol de la Segunda División inglesa.

El legendario exmariscal de campo adquirió una participación en el equipo como parte de la operación que permitió al grupo Knighthead tomar el control de la entidad inglesa en 2023.

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"El Birmingham City Football Club expresa su sincera gratitud a Tom Brady por su participación y su apoyo inquebrantable al club durante los últimos tres años", escribió el conjunto inglés en un comunicado.

"Fue realmente increíble contar con alguien con la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club", agregó.

Brady, de 49 años, se retiró en 2023 después de 23 temporadas en la NFL, una carrera en la que conquistó siete títulos del Super Bowl con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

La salida del exjugador se produce mientras Birmingham atraviesa un gran momento deportivo y lidera la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, con aspiraciones de regresar a la Premier League. AFP