Tres ejemplos de cómo llegar a Europa para Gilberto Mora

Julián Álvarez, Federico Valverde y Endrick, tres futbolistas que en su momento fueron las grandes joyas del continente americano dando el salto a Europa, tres historias distintas y tres modelos que Gilberto Mora puede tomar como referencia sobre cómo dar el paso al Viejo Continente.

Mora se ha convertido en la gran sensación de México, colocándose como la esperanza del Tricolor y uno de los jóvenes con mayor proyección en el panorama internacional. Si aún no ha emigrado y continúa vistiendo la camiseta de Xolos se debe a que la reglamentación de la FIFA prohíbe las transferencias internacionales de jugadores menores de edad. Por esta razón, tras cumplir los 18 años este 14 de octubre, el juvenil mexicano quedará habilitado legalmente para negociar su traspaso de cara al próximo mercado de invierno.

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Sin embargo, el camino al Viejo Continente no depende únicamente de firmar un contrato. Cada caso puede tener un proceso diferente, unos más acelerados, mientras que otros priorizan el tiempo de adaptación antes de figurar en un gigante europeo. A continuación, repasamos tres tipos de ruta que pueden servir de guía al mexicano.

Endrick y Mastantuono: El salto directo a un gigante y la vía del préstamo

Los primeros casos a analizar son los de Endrick y Franco Mastantuono, quienes llegaron por la vía rápida, pero también por la de mayor riesgo. Ambos arribaron al futbol europeo con altas expectativas. Los dos fueron asegurados desde chicos por el Real Madrid mediante precontratos para incorporarse una vez alcanzada la mayoría de edad. El brasileño llegó procedente del Palmeiras en 2024 a cambio de 47.5 millones de euros, mientras que el argentino arribó desde River Plate en 2025 por 45 millones.

Tanto Endrick como Mastantuono se integraron de inmediato al primer equipo merengue. Sin embargo, una vez en Valdebebas, se toparon con una competencia ante estrellas ya consolidadas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo en el caso del brasileño, o de Jude Bellingham, Arda Güler y Brahim Díaz en el del argentino, lo que provocó que sus minutos fueran escasos.

Ante este escenario, la directiva blanca optó por la cesión para proteger su desarrollo. Endrick militó a préstamo en el Olympique de Lyon durante el primer semestre de 2026 antes de volver al cuadro madrileño, mientras que Mastantuono partió a la Fiorentina por un año con la misión de foguearse en la Serie A hasta 2027. La apuesta consiste en brindarles el rodaje necesario para que regresen a competir por la titularidad con mayor madurez.

Valverde: Llegar a Europa a un club chico antes de arribar a un gigante

Federico Valverde fue otra joya descubierta tempranamente por la inteligencia deportiva del Real Madrid. En 2015, cuando el charrúa tenía 16 años, el club blanco cerró un preacuerdo por 5 millones de euros con Peñarol, entendiendo que las normas FIFA impedían su traslado a España hasta cumplir los 18 en 2016.

Al legar a la edad, en lugar de lanzarlo de inmediato ruedo con el equipo mayor, el Real Madrid diseñó un plan. Decidió cederlo una temporada al Deportivo La Coruña para que se aclimatara al ritmo de LaLiga en un entorno de menor presión.

Tras completar ese periodo de adaptación, el uruguayo volvió listo para pelear un puesto. Aunque le tocó competir con estrellas como Luka Modrić, Toni Kroos y Casemiro, Valverde logró consolidarse con el paso de los años, al grado de ser hoy capitán y referente indiscutible del conjunto merengue.

Julián Álvarez: Fichar en invierno y aguardar al verano para dar el salto

Finalmente, el caso de Julián Álvarez se perfila como el más similar a la realidad de Gilberto Mora. El atacante argentino dio el salto ya como mayor de edad, a los 22 años, tras coronarse campeón del mundo en Catar 2022. Fue el Manchester City quien adquirió sus derechos comprándolo por 21.4 millones de euros proveniente de River Plate.

Sin embargo, aquel Mundial concluyó en diciembre, por lo que la transferencia se realizó en el mercado invernal. No obstante, los “Sky Blues” optaron por no incorporarlo de inmediato y dejarlo cedido seis meses más en el conjunto “Millonario” para que se uniera a la pretemporada en el verano posterior. La directiva inglesa consideró un riesgo insertarlo a mitad del torneo y prefirió que iniciara el proceso desde cero al arranque de una nueva campaña.

Aunque le costó pelear la titularidad a Erling Haaland, Álvarez se convirtió en un cambio recurrente, que sumaba minutos y que logró sumar hasta 36 goles en dos temporadas, conquistando además dos títulos de Premier League y una Champions League. Si bien al final terminó optando por salir en búsqueda de minutos, su paso por el City lo dejó en el radar de la élite, llegando en 2024 al Atlético de Madrid, donde se colocó como el principal referente en ataque con 49 anotaciones en las últimas dos campañas.

¿Qué viene para Mora?

De momento, se desconoce de manera será el camino de Mora. Sin embargo, estos precedentes pueden servir como una guía, tanto para el mismo futbolista mexicano como para el club que desea firmarlo sobre qué proceso llevar a cabo con él.