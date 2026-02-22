Isaac del Toro conquista el UAE Tour 2026 y firma un triunfo histórico para México
El ciclista mexicano Isaac del Toro se proclamó campeón del UAE Tour 2026, tras asegurar la clasificación general de la competencia disputada en Emiratos Árabes Unidos, en lo que representa el mayor logro de su carrera profesional y un resultado histórico para el ciclismo mexicano.
El corredor del equipo UAE Team Emirates defendió el liderato en la última etapa del certamen, disputada en Abu Dabi, al finalizar dentro del pelotón principal y conservar el maillot rojo que distingue al líder de la clasificación general.
Con 22 años, el originario de Ensenada, Baja California, se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar esta prueba del calendario World Tour, consolidando su proyección dentro de la élite del ciclismo internacional.
Del Toro cimentó su victoria en la sexta etapa, considerada la jornada decisiva de la competencia, con final en el ascenso a Jebel Hafeet. El mexicano lanzó un ataque en los kilómetros finales que le permitió quedarse con el triunfo parcial y asumir el liderato general a falta de una etapa para el cierre.
Gracias a su desempeño en la montaña, el ciclista mexicano logró una ventaja suficiente para superar en la clasificación general a sus principales perseguidores, entre ellos el italiano Antonio Tiberi y el australiano Luke Plapp.
La última jornada, tradicionalmente favorable para los velocistas y sin grandes diferencias en tiempos, permitió a Del Toro administrar la ventaja y sellar el campeonato sin contratiempos.
El campeonato representa la primera victoria de Isaac del Toro en la clasificación general de una carrera del World Tour, categoría que agrupa las competencias más importantes del calendario internacional del ciclismo de ruta.