2025: El año de Isaac del Toro
Isaac del Toro fue uno de los deportistas mexicanos más destacados del 2025. Su nombre fue sinónimo de triunfos a nivel internacional apenas en su segundo año como profesional con el UAE Team, el equipo más poderoso del mundo.
El subcampeonato en el Giro de Italia, donde se enfundó la Maglia Rosa durante once días consecutivos fue el inicio de una temporada dorada para el mexicano que cerró con 18 triunfos y como el mejor tercer ciclista a nivel mundial.
Te interesa: Isaac del Toro, superhéroe sobre ruedas
Isaac ––de ahora 22 años–– apenas figuraba cerca del Top 100 antes de la Gran rodada italiana. Su entorno dentro del equipo lo describe como un corredor meticuloso y con una mentalidad que lo separa del resto de los corredores de su generación.
Las 18 victorias de Isaac del Toro en el 2025:
- Campeonato Nacional de Ruta en Ensenada
- Campeonato Nacional de Contrarreloj en Ensenada
- Giro del Veneto
- Gran Piemonte
- Giro dell’Emilia
- Trofeo Matteotti
- Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini
- Giro de la Toscana
- GP Industria & Artigianato
- Vuelta a Burgos
- Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa
- Clássica Terres de l’Ebre
- Tour de Austria
- Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck › Kühtai
- Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn › Salzburg/Gaisberg
- Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen › St. Johann Alpendorf
- Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio
- Milano - Torino
Reconocimiento nacional e internacional
Isaac del Toro fue nominado al prestigioso premio Vélo d´Or ––bicicleta de oro en español–– una distinción que otorga la revista francesa Vélo Magazine al mejor ciclista del año, donde destacó sus 18 victorias en el 2025 y el subliderato en el Giro de Italia, triunfos que lo ubican con los mejores del mundo como el polaco y compañero de equipo Tadej Pogacar.
La nominación a este premio es un reconocimiento histórico y sin precedentes en el ciclismo mexicano que lo consolidan como uno de los mejores ciclistas del orbe.
Y en México fue reconocido como el mejor deportista profesional con el Premio Nacional de Deportes 2025, que le fue entregado en noviembre pasado por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.