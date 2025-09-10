Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana
El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó el Giro de la Toscana y sumó su undécima victoria de la temporada.
El Giro della Toscana se corrió en un trayecto de 190 kilómetros con inicio y final en Pontedra, con dos pasos al Monte Serra, un puerto de 8.3 kilómetros al 7.2 por ciento de inclinación.
El Giro della Toscana forma parte de los Circuitos Continentales de la Unión Ciclista Internacional (UCI) del Europa Tour, una carrera de desarrollo, en donde participan además corredores de élite.
Mañana, competirá en la Copa Sabatini y el domingo 14 de septiembre en el Trofeo Matteotti.
El recorrido de la Copa Sabatini 2025 comenzará desde el estadio municipal, con una corta sección neutralizada antes de iniciar la salida oficial y un tramo llano inicial que conducirá de regreso a Peccioli.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el sexto lugar en el ranking mundial y está confirmado para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.
Este triunfo se suma al del pasado domingo, donde Isaac del Toro se llevó la victoria en Industria & Artigianato en Larciano.