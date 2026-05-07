Isaac del Toro reaparece junto a Tadej Pogacar
El ciclista mexicano Isaac del Toro reapareció entrenando junto al esloveno Tadej Pogacar luego de permanecer un mes fuera de actividad por la lesión que sufrió tras una caída en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco.
A través de un video compartido en redes sociales, se observa al mexicano rodando junto a su compañero de equipo del UAE Team en la zona de Grand Ballon, además de realizar algunas maniobras sobre la bicicleta en una sola rueda.
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"Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar".- Isaac del Toro
Del Toro no pudo participar en las competencias que tenía programadas durante abril, entre ellas la Amstel Gold Race del 19 de abril, la La Flèche Wallonne del 22 de abril en Bélgica y la Liège-Bastogne-Liège del 26 de abril.
El próximo compromiso del ciclista mexicano será el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, programado para el 7 de junio. Posteriormente, competirá en el Tour de France, que se disputará del 4 al 26 de julio como gregario del equipo emiratí.
Además, el integrante del UAE Team fue anunciado como invitado especial para la edición 55 de la Granfondo Nove Colli, considerada una de las pruebas amateurs más reconocidas de Europa, que se celebrará el próximo 24 de mayo en Cesenatico.
- Isaac del Toro
"Finalmente, no olvidó a su equipo: Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores".