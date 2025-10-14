SI Mexico

Isaac del Toro, tercero del mundo

Isaac del Toro alcanzó el tercer lugar del ranking mundial de la UCI, la mejor posición de su carrera.
Es el mejor ciclista mexicano y latinoamericano dentro del Top 10 global.

Isaac del Toro es número tres del mundo.
Isaac del Toro subió al tercer lugar del ránking mundial de la UCI, la mejor posición de su carrera deportiva.

El ciclista mexicano llegó a 5 mil 314 unidades detrás del danés Jonas Vingegaard, con 5 mil 944.1 puntos, y de su compañero de equipo del UAE Team Emirates, el esloveno Tadej Pogacar, con un total de 11 mil 680.

Del Toro, además de ser el mejor ciclista mexicano también es el mejor latinoamericano ubicado dentro del Top 10 mundial.

Sus 8 victorias en rodadas italianas, incluyendo un destacado segundo lugar en el Giro de Italia, lo han posicionado como uno de los mejores ciclistas del año ––especialmente en territorio italiano––.

En su más reciente presentación el pasado fin de semana en Lombardia llegó en un destacado quinto lugar en su primer gran monumento, después de haber trabajado para Tadej Pogacar.

Está inscrito para este miércoles en el Giro del Veneto, carrera de un día y de las más antiguas de Italia. Los competidores correrán 161.2 kilómetros y un desnivel acumulado de mil 490 metros, forma parte del UCI ProSeries.

Isaac está en búsqueda de su victoria número 16 de la temporada, la última fue el pasado 9 de octubre en el Gran Piemonte

El originario de Ensenada entró al Top 5 de máximos ganadores de clásicas en una sola temporada desde 1970. Isaac se quedó a una sola victoria de igualar el récord de Eddy Merckx. De los 15 títulos de Isaac del Toro en esta temporada, nueve los consiguió en clásicas.

En los triunfos que ha conseguido el ciclista mexicano destacan la Vuelta a Burgos, las etapas en el Tour de Austria y la victoria en el Giro de Italia.

