Jacqueline Ovalle. realizará pruebas médicas en el Orlando Pride
Jacqueline Ovalle realizará hoy pruebas médicas previo a su presentación oficial con el Orlando Pride, donde portará el dorsal número 13.
La estrella mexicana viajó esta semana Estados Unidos para someterse a las pruebas físicas y luego integrarse al equipo, actual campeón de la National Women's Soccer League (NWSL). Este viernes, el Pride jugará en casa ante el Gotham FC.
“Será un día muy emotivo e importante para mí (el día de mi presentación). Seguramente ya estaré incorporada al 100 por ciento con el equipo. La presentación será en nuestro estadio”, declaró en entrevista con Sports Illustrated México.
Respecto a su posible debut, la delantera mexicana prefirió no adelantar fechas, señalando que dependerá de cómo evolucione físicamente tras su llegada.
“La verdad, no tengo el criterio para decir en qué partido podría debutar. Todo dependerá de cómo me sienta dentro del campo. Probablemente en dos o tres semanas”, explicó.
El traspaso de Ovalle representa una cifra histórica en el futbol femenil, valuado en 1.5 millones de dólares, la más alta registrada hasta ahora.
“Es una transferencia histórica. El club está haciendo un esfuerzo enorme. Son las campeonas actuales y tienen jugadoras de renombre internacional como Marta”, destacó Ovalle.
Haley Carter, vicepresidenta de operaciones futbolísticas y directora deportiva del Orlando Pride, afirmó que esta contratación forma parte del objetivo del club por hacer historia con una inversión sin precedentes.
El club lanzó una línea oficial de productos de Ovalle. Entre los artículos más destacados se encuentran las playeras premium, hoodies y el jersey oficial del Orlando Pride con la leyenda OVALLE13.
Ovalle disputó su último partido en México el pasado viernes, durante el Juego de Estrellas ante el Barcelona, celebrado en el Estadio Universitario de Nuevo León. Con la presencia de su familia, compañeras y afición, "La Maga" se despidió del Club Tigres, donde conquistó nueve títulos y marcó 136 goles.
En Orlando, Ovalle compartirá vestidor con figuras de talla mundial como la legendaria brasileña Marta Vieira da Silva y la estrella zambiana Barbra Banda, MVP del Campeonato NWSL 2024 y dos veces nominada al Balón de Oro. No obstante, Banda figura actualmente en la lista de lesionadas para el resto de la temporada.