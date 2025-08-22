Entrevista exclusiva: Jacqueline Ovalle y su salto a la NWSL
Jacqueline Ovalle llegó muy joven a la Liga MX Femenil y ahora se despide como una referente a nivel internacional.
En entrevista con Sports Illustrated México, la estrella mexicana comparte sus impresiones, apenas un día después de que se anunciara oficialmente su traspaso al Orlando Pride de la NWSL (National Women's Soccer League). Ovalle se convierte así en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil a nivel mundial, con una cifra récord de 1.5 millones de dólares.
La futbolista fue testigo del crecimiento de la naciente liga mexicana desde su creación en 2017, una etapa en la que algunas jugadoras recibían sueldos de apenas 1,500 pesos mensuales y no todos los equipos contaban con casa club.
Entre las razones que la llevaron a dar este paso están el deseo de competir en una liga competitiva y la oportunidad de jugar junto a figuras internacionales como su ídola, la leyenda brasileña Marta, y la atacante zambiana Barbra Banda.
En su maleta lleva algunas fotografías de su familia y los sueños que la acompañarán el próximo 29 de agosto, día en que será presentada oficialmente con su nuevo equipo.
Llegaste a Tigres eh muy joven y ahora te vas como referente internacional. ¿Qué aprendiste en este camino?
Todo fue un proceso, he aprendido de estar desde abajo, entonces he vivido todo. Ahora, nos encontramos en diferentes condiciones, diferentes circunstancias y bueno, al final me llevo ese cariño que me dio la gente de Monterrey y ese cariño que hasta los mismos los aficionados de Rayadas, me reconocieron. Hubo mensajes en donde me dijeron ‘sabemos de eres el rival contrario de la ciudad, pero nos da orgullo también el saber que una jugadora que estuvo en Monterrey nos representa. Ya no solo voy representando un club, sino también a un país entero. Ahora van a tener un equipo al cual irle en Estados Unidos.
¿Cómo ha sido el día después del anuncio oficial sobre tu salida al Orlando Pride como el fichaje más caro de la historia?
Muy contenta porque principalmente mi familia es la que ha estado muy cercana a mí. Me han estado escribiendo todos los días sobre cómo voy y cómo me siento. Han sido días difíciles porque al final también estoy concentrada con la Liga del Juego de las Estrellas.
¿Cómo recibiste la noticia de formar parte de Orlando Pride?
Anteriormente tenía pensado salir de de Tigres, esto lo tenía platicado con ellos desde hace un año año y medio. Por alguna u otra cosa no se daba, no había acuerdos de club con club o nosotras con el club. Entonces, para esto me habla Tigres y me dice que hay una oportunidad ir a un equipo de Estados Unidos. Y precisamente me menciona el equipo Orlando Pride y pues sin dudarlo, digo que sí. Al final es el equipo actual campeón de la Liga de Estados Unidos y pues me hace ilusión el poder pertenecer a él.
¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto de Orlando Pride y de la NWSL?
El que apuesten por ti, esa es una una de mis razones por las cuales por las cuales me fui. Es una transferencia histórica. Lo que ellos están haciendo es un esfuerzo con una magnitud muy grande. La otra, es que son las actuales campeonas del año pasado y la tercera es que hay jugadoras con reconocimiento a nivel mundial como lo es Marta, nominada al Balón de Oro y Barbra Banda también nominada al Balón de Oro así como otras compañeras que han destacado bastante.
Y me hace ilusión el poder pertenecer a esta gran institución y y poder aportar desde donde me toca.
La conozco desde hace mucho tiempo, sé la jugadora en la que se convirtió, lo que ganó, ganó todo. Es una jugadora muy completa. Para mí es algo importante y quiero aprenderle. Al final, yo voy a aprender, voy a seguir jugando como lo he hecho. Tengo que aprender de las mejores y pues si Dios quiere poderme adaptar lo más rápido que se pueda al club.
¿Qué crees que puedes aportar al futbol estadounidense y al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha?
Me caracterizo como una jugadora un poco más habilidosa que las demás, o sea, me refiero a que la Liga de Estados Unidos es una liga muy física y muy vertical en donde hay transiciones muy rápidas, reconversiones muy rápidas y me considero también una jugadora no tan rápida, pero sí con muchísima más habilidad como de dribling y eso.
Entonces, creo que puedo aportar desde donde me toque jugar. Y bueno, al final, yo voy a aportar, voy a sumar. Ya después vendrá lo demás.
Después de 8 años, 9 títulos y 136 goles, ¿cómo describirías tu etapa en Tigres Femenil?
Pues no lo definiría como una etapa exitosa porque al final te digo tuve pues también muchísimas derrotas, tristezas, pero también tuve muchísimos campeonatos. Seis campeonatos de liga y Campeonas de campeonas, en donde pues se dice fácil, pero pues obviamente no lo fue.
En su momento Tigres fue uno de los mejores equipos eh a nivel internacional en donde se escuchaba por todos lados, por eso mismo se vinieron a jugar extranjeras a la Liga de México porque obviamente se escuchaba en todas partes y cabe mencionar que Tigres fue uno de los equipos que más apostó por el futbol femenino y pues que gracias a ello Tigres tiene lo que tiene.
¿Alguna situación difícil que te haya hecho crecer?
Yo creo que lo que más me hizo crecer durante mi carrera futbolística han sido las derrotas, porque yo creo que sin esas derrotas yo no hubiera sido la persona o la jugadora que soy hoy en día. Esas derrotas obviamente pues dolieron y me siguen doliendo hasta la fecha, pero también me di cuenta que le tenía que cambiar a la página, que un error no te define o que un penal o que un tiro libre, no sé, no te define como persona ni mucho menos como jugadora. Entonces creo que agarré todas esas fuerzas que un día me faltaron para poderlas juntar y decir: ‘Esto no me va a dejar caer’.
Si no te equivocas no vas a aprender. Entonces te tienes que equivocar, tienes que caer para poder levantarte.
¿Cuál fue ese momento?
La más difícil que me tocó vivir fue la temporada pasada en el campeonato que perdimos contra Rayadas en donde donde falló el penal decisivo. Creo que fue ese fue uno de los momentos más tristes de mi carrera o el más triste, por así decirlo. Pero pues obviamente por algo pasan las cosas. Me hubiera encantado regalarles a la afición la séptima, al club, a la institución, pero bueno, por alguna u otra cosa no se dio.
¿Hay algún momento con Tigres que te haga sonreír cada vez que lo recuerdas?
Mis compañeras, ¿sabes? O sea, el acordarme firmemente de mis compañeras es eso me hace recordar todo, viejos tiempos desde mis inicios hasta los actuales. Entonces, el vivir todos esos procesos con ellas empezando desde cero y ahora que tenemos tantas cosas como un centro deportivo solamente para nosotras, no depender de nadie con nuestras alimentos, gimnasio.
Para mí es ha sido muy importante vivir todo este proceso y decir: ”Yo estuve ahí, yo viví esto."
Hiciste goles de todas maneras, goles olímpicos de media cancha y aquel icónico escorpión. ¿Hay eh algún gol que te haya gustado más que otro?
Tengo un un un par de goles ahí que hice o he hecho en mi carrera futbolística y pues cabe mencionar que también el gol ese del ‘camaroncín’ fue uno de los más emblemáticos y donde se reconoció no solamente nacionalmente sino internacional y le dio la vuelta al mundo.
Goles en los que también les dio la vuelta al mundo fue el gol que metí en Copa Oro y alguno que otro que también metí en las fases finales con Tigres. Entonces, creo que he hecho grandes goles, en diferentes circunstancias. pero creo que me voy con esos.
¿Cuál fue la parte más difícil de tomar esta decisión de emigrar al futbol estadounidense?
Siempre pues el alejarte de tu familia, el saber que pues no los verás con tanta frecuencia como antes. Digo, al final Estados Unidos pues lo tenemos aquí a un ladito, literal son son nuestros vecinos, pero bueno, no es lo mismo pues vivir en un país a otro, es diferente, es otra cultura. Pero también me quedo tranquila porque al final conozco Estados Unidos.
He jugado infinidad de veces por allá, me ha tocado jugar contra equipos de la Liga de Estados Unidos con la Selección. Me ha tocado visitar también estados para ir a disputar torneos, entonces creo que para mí no va a ser un problema. Conozco el estilo americano, conozco cómo se vive en Estados Unidos y creo que para mí no va a ser ningún problema el poder adaptarme.
A lo mejor me cuesta al principio el idioma porque no lo domino al 100 por ciento, pero creo que eso también me ayudará a a poderlo dominar durante mi instancia en Estados Unidos.
¿Qué metas específicas tienes en la NWSL y o incluso si tiene sueños europeos en el futuro?
Como persona dominar el inglés, no depender pues de mi familia, prácticamente pues yo voy a tener que hacer las cosas por mí misma. El valorar a mi familia también creo que son de las cosas más grandes para para para poder irme.
La Liga de Estados Unidos es muy competitiva, el octavo lugar le puede sacar un empate al primero o el noveno lugar le puede ganar el segundo lugar, entonces es una liga muy competitiva en donde te digo principalmente me voy por eso.
Y bueno, pues no descartar también el sueño europeo. Yo primero quiero cumplir mi sueño en Estados Unidos, dejar huella, dejar historia y después ya veremos si eso puede ser posible, pero por lo pronto pues dar pasos pequeños y pensar en lo que me toca ahora vivir con Orlando.
¿Cómo ves la evolución del futbol femenino en México desde que llegaste hasta el día de hoy?
Había muy pocos clubes que que te daban casa club, había muy pocos clubes que que te pagaban bien, o sea, todo eso pues lo valoro. Hay jugadoras hablando también con Licha Cervantes donde ganaban 1500 pesos al mes, o sea, realmente ni para para la los transportes de autobús. Fue algo muy difícil de vivir en esa época. Obviamente todo es un proceso, todo va a ir creciendo.
Las extranjeras también por algo están de este lado y no me arrepiento de nada, no me quejo de nada. Creo que mi etapa en México terminó por lo pronto, por ahora, no definitivamente. Lo que quiero es seguir creciendo como futbolista y como persona, entonces creo que mi primer objetivo está en la Liga de Estados Unidos. No quiero pensar aún en Europa porque te digo, obviamente está ese sueño, pero pues primero ver quiero ver qué tal me va en Estados Unidos, pues para también medirme contra las mejores del mundo.
Se dice incluso que llegaste a tener ofertas del Barcelona ¿Qué tan cierto fue esto?
Hubo algún acercamiento nada formal y fue entre pláticas, no fue nada oficial, obviamente todo lo que se saca en redes, pues no todo es verdad. Me sacaban de tigres de hace un año y medio, cada temporada siempre era lo mismo, era algo agobiante con lo que pues notas periodísticas al final, o sea, desconocen mi situación desconocen lo que realmente estaba pasando, solamente mi familia y el club sabía lo que estaba pasando.
Hubo ofertas del extranjero, obviamente hubo ofertas de de Europa, de España, de Inglaterra hubo ofertas de la Liga también de Estados Unidos, otros equipos, pero bueno, al final decidí irme a un equipo que también está haciendo muy bien las cosas y que actualmente pues es campeón de la Liga.
¿Cómo será tu proceso de adaptación?
Espero que sea rápido, o sea, yo ya me tengo que presentar el jueves de la siguiente semana, esta semana ya tengo que dejar todo listo para poder partir. Sé que el nivel es es es muy diferente. Tengo que poder adaptarme lo más rápido que se pueda, voy a llegar haciendo pruebas físicas médicas y poder aportar desde donde me toca.
¿Qué no te va a faltar en tu maleta?
Me llevo fotos y recuerdos de mi familia porque para mí es lo más importante. Llevarme regalos que algún día me obsequió mi hermano, mi hermana, una sudadera. Creo que para mí eso es lo más lo más importante porque te digo, pues lo demás va a llegar por sí solo.