Japón debutó en el Mundial con todos sus seleccionados en Europa
Japón comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 al rescatar un empate 2-2 frente a Países Bajos en la primera jornada del Grupo F. El conjunto asiático vino de atrás en dos ocasiones para sumar un punto valioso.
La selección nipona inició, una vez más, su andar por la Copa del Mundo sumando por lo menos un punto, algo que ha conseguido desde las dos ediciones anteriores.
El cuadro asiático mostró que será una de las selecciones importantes de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo ha hecho de la mano de los 16 futbolistas que vieron actividad en su debut ante Países Bajos, cada uno de ellos perteneciente a equipos europeos.
Tanto los 11 titulares del cuadro asiático como los cinco cambios que entraron en el complemento forman parte de algún equipo del Viejo Continente, incluidos varios clubes de las cinco grandes ligas de Europa.
Todo comienza en el arco con Zion Suzuki, portero del Parma de la Serie A desde 2024; la defensa es encabezada por Hiroki Ito, jugador del Bayern Múnich, acompañado de Shogo Taniguchi y Tsuyoshi Watanabe, zagueros del Sint-Truidense y del Feyenoord, respectivamente.
En el mediocampo, el creador de juego es Daichi Kamada, perteneciente al Crystal Palace; a su lado está Kaishu Sano, del FSV Mainz 05. Por las bandas aparecen Keito Nakamura, procedente del Stade de Reims, y Ritsu Doan, del Eintracht Frankfurt.
En ataque, Daizen Maeda, del Celtic; Takefusa Kubo, de la Real Sociedad; y Ayase Ueda, del Feyenoord, completan el once inicial que enfrentó a los Países Bajos en su debut. A ellos se sumaron Junya Ito, del KRC Genk; Yukinari Sugawara, del Werder Bremen; Takehiro Tomiyasu, del Ajax; Koki Ogawa, del NEC Nijmegen; y Kento Shiogai, procedente del VfL Wolfsburgo, quienes ingresaron de cambio.
Futbolistas en las Ligas más importantes de Europa
De estos futbolistas, nueve forman parte de las cinco grandes ligas de Europa; es decir, juegan en España, Italia, Inglaterra, Francia o Alemania. De hecho, tanto Nakamura como Kamada, quienes anotaron los goles en el empate 2-2 ante Países Bajos, forman parte de estas competiciones, ya que militan en la Ligue 1 y la Premier League, respectivamente.
Muchos de ellos vienen de ser campeones de algún torneo con sus equipos: Ito ganó la Bundesliga y la Pokal con el Bayern; Kamada levantó la Conference League con el Crystal Palace; Maeda conquistó una liga escocesa más con el Celtic; y Kubo alzó la Copa del Rey.
Del plantel completo que presenta Japón para la Copa del Mundo 2026, en el que aún le queda enfrentar a Túnez y Suecia, solo tres futbolistas juegan en la J League, su liga local. Se trata de Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa, porteros suplentes que se desempeñan en el Sanfrecce Hiroshima y el Kashima Antlers, respectivamente. El tercero es el experimentado Yuto Nagatomo, que ahora juega en el FC Tokyo, pero que hace tiempo fue defensor del Inter de Milán.
El proceso de Japón desde hace algunos años ha sido parecido, pues en Qatar 2022 contó con 22 futbolistas que militaban en el continente europeo, solo uno menos que en la justa de 2026. Además, 16 jugadores de aquella plantilla de hace cuatro años repiten ahora en Estados Unidos, México y Canadá.