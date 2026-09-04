Julián Álvarez volvió a ser convocado por el Atleti: 'Es aprendizaje puro'
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, consideró este viernes que la situación vivida por Julián Álvarez con su frustrado traspaso al Barcelona es una oportunidad de "aprendizaje puro" para el jugador.
Pero al menos el argentino volvió a una convocatoria con el primer equipo, por lo que podrá volver a la actividad este sábado ante el Athletic.
"Posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido de la Jornada 4 de LaLiga.
El Cholo explicó que para él "la vida está llena de oportunidades" y es un aprendizaje continuo.
"Creo que el paso, para mí, que seguramente le dará en su vida, es aprendizaje puro", afirmó Simeone respecto a la situación vivida por el jugador.
La Araña, que había mostrado su deseo de salir del club, seguirá en el Atlético tras finalizar el mercado veraniego de fichajes el martes y negarse los rojiblancos a traspasarlo al Barcelona.
"Tiene la oportunidad de que, en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz", explicó Simeone.
"Eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles", aseguró Simeone.
El técnico rojiblanco afirmó que Julián Álvarez "está entrenando muy bien" y viajará convocado, luego de que la semana pasada no fue llamado y se perdió un par de entrenamientos con el resto del plantel.
En las tres jornadas ligueras disputadas hasta ahora, Julián Álvarez sólo jugó unos minutos en el empate 2-2 contra el Villarreal en el Metropolitano el 23 de agosto, en el que fue abucheado por los aficionados rojiblancos.