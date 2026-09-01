Kroenke compra a los Angels de MLB y será dueño en todas las grandes ligas de EE.UU.
El multimillonario Stan Kroenke comprará a los Angels de la MLB y no solo eso, sino que cerrará un círculo para figurar como propietario en cada una de las grandes ligas de Estados Unidos.
El acuerdo romperá el récord de venta para una franquicia de MLB, pues según el diario L.A. Times ronda los 4 mil millones de dólares, cuando la marca previa había sido la de los Padres de San Diego, recientemente vendidos por 3,900 millones de dólares.
Sin embargo, ese monto está aun lejos de la mayor venta registrada hasta hoy de una franquicia deportiva en el mundo, ya que los Lakers de Los Ángeles fueron vendidos en agosto por 12,500 millones de dólares.
El consorcio Kroenke Sports and Entertainment será el propietario de los Angels, luego de que ya es de los Rams de la NFL, de los Nuggets de la NBA, del Colorado Rapids de la MLS, del Colorado Avalanche de la NHL, así como del Arsenal de la Premier League. Además fue quien construyó el SoFi Stadium, casa de los Rams.
Kroenke ya había querido comprar a los Dodgers
La venta aún debe ser aprobada por la MLB pero se espera que esto suceda a principios del 2027, luego de que Kroenke ya había dado señas de querer comprar un equipo en California, pues hace una década fue uno de los candidatos para comprar a los Dodgers.
“Los Angels son una franquicia histórica inmersa en un gran mercado”, dijo Kroenke. “Esperamos esto depare un gran futuro".
Quien vende a la franquicia es el empresario Arte Moreno, hijo de padres mexicanos, criado en Arizona y primer latinoamericano en ser propietario de un equipo de MLB, además de que fue quien gestionó al ex equipo de Shohei Othani por 23 años. En ese momento adquirió al equipo por 184 millones de dólares, es decir que hoy el equipo vale 22 veces esa cifra.
Moreno se sumó al equipo durante los años de gloria, pues los Angels ganaron la Serie Mundial del 2002 porque además, entre 2004 y 2009, ganaron cinco títulos divisionales y dos campeonatos de la Liga Americana.
Angels tiene el récord negativo de no alcanzar playoffs
Sin embargo, entre 2014 y 2025 hilvanaron una década de campañas perdedoras, sin clasificar nunca en ese lapso a playoffs, por lo que impusieron la marca de 11 años sin llegar a esa instancia, además de que nunca en ese periodo terminaron a menos de 10 juegos de desventaja respecto al líder de su división, pese a que en buena parte de ese lapso contaron con Ohtani y su hoy todavía estrella, Mike Trout. Hoy también son el peor equipo de toda la MLB junto con los Rockies de Colorado, con marca de 54 victorias y 85 derrotas.
Por su parte, Kroenke es uno de los magnates de bienes raíces más ricos de Estados Unidos, y está casado con Ann Walton, heredera de los dueños de Walmart. Según Forbes, su fortuna asciende a 24,300 millones de dólares.