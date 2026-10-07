La debacle de México fue perfección de Estados Unidos en esta Fecha FIFA

Apoyado en sus nuevos talentos, Estados Unidos cerró este martes de manera perfecta la Fecha FIFA con una victoria de 1-0 sobre Canadá en Minnesota, al tiempo que México caía con Chile para firmar una ventana de amistosos internacionales de manera desastrosa.

El equipo de Mauricio Pochettino culminó esta serie de cuatro partidos con cuatro triunfos, mientras México lo hizo sin una sola victoria, casi ante los mismo rivales. Estados Unidos derrotó a Perú, Chile, México y Canadá, mientras el Tricolor empató con Colombia y Perú, además de que perdió contra Estados Unidos y Chile.

El único rival que no compartieron fue el primero del Tri, que fue Colombia, mientras que Canadá fue la selección contra quien jugó Estados Unidos que no enfrentó México.

La mejor noticia para Mauricio Pochettino es que en este lapso el “Team USA” mostró la casta de sus juveniles, con Justin Ellis como el autor del 1-0 de este martes sobre Canadá en Minnesota, o Cavan Sullivan como la máxima promesa, de apenas 17 años e incluso menor que Gilberto Mora.

Mientras México terminó la Fecha FIFA con solo 2 goles anotados y 7 recibidos, Estados Unidos firmó 12 tantos a favor, por solo 3 en contra.

El sarcasmo de Pochettino es realidad en Rafa Márquez

"Estoy preocupado", dijo el argentino entre risas al término del juego. "Estos jugadores deben seguir con humildad en sus equipos, ahora se trata de mantener este nivel de compromiso y seguir mejorando cada día".

En cambio, Rafael Márquez sí mostró preocupación real, y sin ironía ni sarcasmo sino con su acostumbrado estilo parco y poco expresivo, debió aceptar que esta Fecha FIFA se llevó un golpe de realidad.

“Hemos visto quién puede estar y quién no”, aseguró tras la derrota ante Chile en Los Ángeles.

Las ausencias de referentes como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Edson Álvarez difícilmente pueden explicar la diferencia de realidades, ya que Estados Unidos también dejó fuera esta vez a figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun.

México tiene a Mora... y EE.UU. a Sullivan, Ellis y Hall

Mientras México solo pudo contar con Gilberto Mora en el empate frente a Colombia porque luego volvió a Tijuana por una dolencia en el tobillo, Estados Unidos consolidó a Ellis como futuro de su selección, luego de convertirse en la promesa del Orlando City de la MLS, además de que también marcó en el triunfo de 4-1 sobre Perú.

Además, Sullivan le anotó a México con solo 17 años de edad, de la misma manera que lo hizo Julian Hall, con apenas 18. En cambio, México vio a Mora estrenarse con el Tri por su gol ante Colombia, pero no vio brillar a sus otros jóvenes, tales como Santiago Sandoval o Hugo Camberos.

Incluso Canadá, el otro rival importante de México en Concacaf, pudo presumir mucho mejores resultados en esta Fecha FIFA, ya que también enfrentó a rivales muy similares que el Tri. Los de la Hoja de Maple jugaron tres amistosos en vez de cuatro y vencieron 1-0 a Chile y 2-0 a Perú, más allá de su derrota de 1-0 ante Estados Unidos.

Ahora los Cuartos de Final de la Nations League de noviembre serán la prueba más fiel de la realidad de estas selecciones, porque mientras México enfrentará a Jamaica en Kingston y Monterrey la Ida y Vuelta, respectivamente, por un boleto a Semifinales, Estados Unidos hará lo propio frente a Haití, y Canadá contra Guatemala.