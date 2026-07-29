La historia de Raúl Jiménez con Wolverhampton: gloria, dolor y revancha
Raúl Jiménez vuelve al club en el que mejor y peor lo pasó en su carrera, y tal vez en su vida personal. Después de tres años fuera, durante los cuales escuchó a la grada de los Wolves corear su nombre cada vez que visitaba su estadio, el mexicano regresa al Wolverhampton con la encomienda de apoyar al equipo en una de sus etapas más complicadas de los últimos años, tras descender a la segunda división inglesa.
Después de dos años con el Benfica, en los que no logró encontrar continuidad, Raúl Jiménez decidió tomar la que sería la mejor decisión de su carrera: ir cedido durante un año con los Wolves. El fichaje se hizo permanente en la temporada 2019-2020 y dio paso a cuatro años que incluyeron algunos de los mejores momentos del futbolista, pero también varios de los más difíciles.
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Su primera temporada fue de ensueño. Se convirtió en titular desde el comienzo de la campaña, anotó 17 goles y dio siete asistencias en 44 partidos disputados. Junto con João Moutinho, Adama Traoré y Diogo Jota, formó una sociedad que impulsó al equipo a firmar su mejor temporada desde que regresó a la Premier League.
Aquella campaña la terminaron en la séptima posición, clasificaron a la Europa League y llegaron hasta las semifinales de la FA Cup, en una actuación histórica para el club.
EL MEJOR MEXICANO EN EUROPA
Con la compra oficial concretada, la temporada 2019-2020 continuó con el buen momento. El equipo llegó hasta los cuartos de final de la Europa League, donde falló un penal ante el eventual campeón, Sevilla. Fue en esa campaña cuando se convirtió en el máximo goleador histórico de los Wolves en una sola temporada, con 27 tantos, mientras que el equipo repitió la séptima posición en la liga.
LA JUGADA QUE LO CAMBIÓ TODO
Para la temporada 2020-2021, todo parecía encaminarse hacia más éxitos, pero un accidente terminó por cambiar su carrera de manera definitiva. El 29 de noviembre de 2020, en el partido entre Wolves y Arsenal, Jiménez sufrió un choque de cabezas con el defensor David Luiz. El golpe lo dejó inconsciente en el terreno de juego, de donde tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al hospital más cercano debido a un traumatismo grave.
El choque con el brasileño le provocó una fractura de cráneo, por lo que necesitó una cirugía para reparar el daño. Así terminó su temporada de manera abrupta y cambió el rumbo de los años siguientes de su carrera. El Wolverhampton terminó aquella campaña en la decimotercera posición, la peor desde que llegó el mexicano.
UN REGRESO TRABAJADO
Su regreso se dio en la pretemporada de la campaña 2021-2022, con un casco de protección en la cabeza durante los partidos. Después del choque, ni el mexicano ni el club fueron los mismos. Los Wolves pasaron de clasificar durante dos temporadas a la Europa League, ambas veces desde la séptima posición, a caer hasta el décimo puesto, mientras que Raúl únicamente logró sumar seis goles, muy por debajo de los 27 que marcó dos años antes.
LOS ESTRAGOS DE LA LESIÓN
Además del golpe en la cabeza, la última temporada de Raúl Jiménez con los Wolves estuvo marcada por distintas lesiones, entre ellas molestias en la rodilla y la ingle. La campaña de su despedida fue la peor de todas en cuanto a números, pues anotó apenas tres tantos, todos en la Copa de la Liga. Además, el equipo volvió a terminar en la decimotercera posición, dejando ver que aquel golpe con David Luiz había cambiado no solo su trayectoria, sino también la de su equipo.
EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO
Después de tres años en el Fulham, en donde marcó 31 tantos en 115 partidos y recuperó un nivel cercano al que mostró durante sus primeras temporadas en la Premier League, los Wolves decidieron fichar de nueva cuenta al mexicano para la campaña 2026-2027.
Tras un buen Mundial, en el que la Selección Mexicana llegó a los octavos de final y Raúl marcó tres goles, el Wolverhampton espera recuperar un poco de aquel delantero que tantas alegrías le brindó, sobre todo ahora que encara el reto de regresar a la Premier League después de haber descendido a la segunda división la campaña anterior.
Con un Raúl que parece haber recobrado su olfato goleador, los Wolves debutarán el próximo 14 de agosto en la Championship, dando inicio a una temporada larga en busca del regreso a la élite. El mexicano espera seguir enamorando a esos aficionados que nunca dejaron de corear su nombre, ni cuando estuvo ausente por lesión ni cuando abandonó al equipo.