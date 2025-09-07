La Maga en la NWSL: Lizbeth Ovalle debuta con el Orlando Pride
Lizbeth “La Maga” Ovalle tuvo su debut oficial con el Orlando Pride en la National Women’s Soccer League (NWSL). La futbolista mexicana, fichada a mediados de agosto por una cifra récord en el futbol femenil, tuvo sus primeros minutos en la derrota de su equipo 5-2 frente al Chicago Red Stars en Illinois.
La mediocampista ofensiva de 25 años ingresó al inicio del segundo tiempo como cambio por la delantera Simone Charley y disputó 45 minutos en el plantel de Seb Hines. Aunque no registró goles y asistencias, dejó destellos de su capacidad en la cancha.
El debut, sin embargo, se dio en un contexto adverso. Tras un primer tiempo sin anotaciones, el encuentro se abrió en la segunda mitad y Chicago aprovechó desajustes defensivos para marcar cinco goles en 40 minutos. Orlando respondió con tantos de Carson Pickett y Haley McCutcheon, pero no pudo evitar la derrota.
El estreno de Ovalle llega pocas semanas después de que se confirmara su traspaso desde Tigres Femenil, operación valuada en aproximadamente 1.5 millones de dólares. La cifra convirtió a la jugadora mexicana en protagonista del fichaje más caro en la historia del futbol femenil.
Con contrato hasta 2027 y opción a 2028, Ovalle fue presentada como refuerzo estratégico del vigente campeón de la NWSL y recibió el dorsal 13, número emblemático que alguna vez portó Alex Morgan en el mismo club.
Aunque su estreno se dio en una derrota, Lizbeth Ovalle cumplió con el objetivo de pisar por primera vez la cancha de la NWSL. En adelante, el reto será adaptarse al ritmo físico de la liga, integrarse a la dinámica del Pride y responder a la expectativa que genera su fichaje histórico.
Para la afición mexicana y del Orlando, "La Maga" ya es una de las figuras a seguir en el cierre de la temporada 2025.