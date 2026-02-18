La Zona Sur gana el primer Juego de Estrellas de la LMS; Samaria Benítez es la MVP
La Liga Mexicana de Softbol vivió una noche histórica con la celebración de su primer Juego de Estrellas, donde la Zona Sur se proclamó campeona tras imponerse 5-3 sobre la Zona Norte en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato.
La gran figura del encuentro fue Samaria Benítez, quien fue nombrada la Jugadora Más Valiosa gracias a su impacto ofensivo en el triunfo, un batazo clave ante Eva Voortman que terminó dándole la ventaja definitiva al conjunto del sur.
El partido arrancó con dominio desde la loma y ofensivas contenidas durante los primeros episodios. La primera carrera del Juego de Estrellas llegó en la tercera entrada, cuando Diana Vizcarra anotó gracias a un sencillo productor de Leannelys Zayas, lo que colocó a la Zona Sur al frente en la pizarra.
El momento que definió el rumbo del encuentro apareció en el cuarto episodio. Con casa llena, Arisdelsy Higuera negoció base por bolas y empujó una carrera, mientras que Samaria Benítez conectó un imparable que llevó al plato a Marta Gasparotto y McKenzie Clark. Ese ataque amplió la ventaja sureña.
La Zona Norte respondió en la quinta entrada con un doblete productor de Eva Voortman que acercó el marcador. Más tarde, Ciara Bryan conectó otro extrabase para reducir la diferencia a una sola carrera y aumentar la tensión en la recta final del encuentro.
La reacción norteña encontró respuesta inmediata en el sexto inning. Tras recibir pasaporte, Erika Piancastelli abrió la puerta para que Benítez anotara la quinta carrera del juego, cifra que aseguró el triunfo de la Zona Sur. El pitcheo sureño resolvió los últimos outs y selló el 5-3 definitivo.
El resultado convirtió a la Zona Sur en el primer equipo campeón del Juego de Estrellas en la historia del circuito, en una jornada que reunió a las principales figuras del campeonato y dejó como figura central a la mexicana de las Olmecas de Tabasco, Samaria Benítez, cuyo desempeño ofensivo marcó la diferencia en una noche histórica para la liga.