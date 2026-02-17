Las 6 jugadoras que representarán a México en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol
En esta jornada de estrellas, con el primer Home Run Derby y el primer Juego de Estrellas de la LMS, el Estadio Domingo Santana en León, Guanajuato, se convirtió en el epicentro de la consolidación profesional del softbol femenil, un fenómeno que ha transformado el mapa deportivo de México.
En su tercera temporada, la Liga Mexicana de Softbol se ha transformado en un circuito de élite mundial que atrae a figuras de la NCAA y medallistas olímpicas.
Sin embargo, en medio de un roster estelar dominado numéricamente por potencias extranjeras —donde 17 de las 32 seleccionadas provienen de Estados Unidos—, resalta el brillo de seis nombres nacionales.
La narrativa de este Juego de Estrellas no podría entenderse sin la figura de Yanina Treviño. La regiomontana es, para muchos, el símbolo viviente de los Sultanes Femenil y la piedra angular sobre la que se construyó la identidad profesional del pitcheo en México.
Su presencia en el roster de estrellas de la Zona Norte no fue una sorpresa para nadie. Yanina es una jugadora que desafía la especialización moderna; este año, además de ser la as en el círculo, ha patrullado la primera, segunda y tercera base, además del jardín derecho.
A los nueve años, Yanina dejó la raqueta de tenis —deporte que su padre entrena— para abrazar el guante de softbol. Y esa decisión hoy rinde frutos históricos: dos juegos sin hit ni carrera en la corta vida de la LMS y la experiencia de haber lanzado en dos finales consecutivas.
A pocos metros de ella, compartiendo el vestidor de la Zona Norte, aparece la potencia pura de Yeraldine Carrión. La lanzadora de los Charros de Jalisco Femenil ha construido su leyenda a base de chocolates.
Sus números en la temporada inaugural de 2024 —una efectividad microscópica de 1.44 y 132 ponches— fueron el pasaporte para convertirse en la primera exportación de la LMS hacia el extranjero, firmando con las Mets de Guaynabo en Puerto Rico.
Poseedora de una racha histórica de 27 entradas sin permitir carrera, Carrión ha demostrado que el talento mexicano no tiene nada que envidiar a la potencia de las lanzadoras estadounidenses.
En este Juego de Estrellas, su misión será silenciar a la Zona Sur con ese repertorio de riser y curva que le permitió establecer el récord de 14 ponches en un solo encuentro.
Mientras la Zona Norte blinda su pitcheo, la Zona Sur responde con una defensa que ha cruzado fronteras.
Samaria Benítez, el parador en corto de las Olmecas de Tabasco se convirtió en noviembre de 2025 en la primera mexicana seleccionada en el Draft de la Women's Professional Baseball League en Estados Unidos. Elegida por la franquicia de Los Ángeles, Benítez es hoy el estándar de oro de la defensora de élite.
Su juego en las paradas cortas es una mezcla de instinto y ciencia, algo que atribuye a sus estudios en Cultura Física en la Universidad de Guadalajara. En la memoria de la afición aún vive aquella jugada en el Mundial de Beisbol Femenil, calificada como la mejor del mundo por la confederación internacional.
En una sintonía similar de preparación internacional aparece Mariana Rodríguez. La infielder de las Naranjeros de Hermosillo representa la conexión perfecta entre el sistema universitario estadounidense y la LMS.
Rodríguez es una utility de lujo para la Zona Norte. Su capacidad para poner la bola en juego y su velocidad en las bases son el resultado de años de representar a México desde los 15 años.
El espectáculo del softbol, sin embargo, alcanza su clímax con el batazo de largo metraje, y ahí es donde Arisdelsy Higuera y Diana Vizcarra reclaman el protagonismo.
Higuera, la capi de las Bravas de León, juega en este evento con la ventaja de la localía y el calor de una afición que la ha adoptado como propia. La sinaloense es la resiliencia personificada; tras superar lesiones en 2025, regresó en la presente temporada para liderar a su equipo en carreras remolcadas con 10 producciones fundamentales.
Finalmente, la juventud explosiva llega de la mano de Diana Vizcarra. Con el uniforme de El Águila de Veracruz, la mexicalense de apenas 20 años ha irrumpido en la liga con una fuerza devastadora. Vizcarra grabó su nombre en los libros de récords al conectar el primer jonrón de campo para la franquicia veracruzana, y su rendimiento en 2026 la sitúa como la líder absoluta de su equipo en jonrones (3) y carreras producidas (14).
Vizcarra, formada en la Facultad de Deportes de la UABC, es la dueña de la esquina caliente.
Su mentalidad de entrenar hasta el éxito la ha llevado a compartir el escenario con figuras consagradas como Erika Piancastelli.