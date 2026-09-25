Las principales Ligas de Europa exigen a FIFA reformas en su gobernanza

La FIFA ha recibido otro revés, ahora por parte de las cinco principales competencias de Europa: la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A y LaLiga. Todas ellas se han unido para manifestarse ante el máximo organismo del futbol y exigir reformas profundas en sus leyes de gobernanza.

“Alzamos la voz conjuntamente, como miembros fundadores de European Leagues y de la World Leagues Association, porque entendemos cómo el expansionismo incesante de la FIFA afecta a todos”, señalaron.

A través de una carta difundida este viernes, este conglomerado de ligas denunció a Gianni Infantino por promover “iniciativas abusivas”. Lo anterior, en alusión a su propuesta fallida del FIFA Forward Enterprise.

Cabe recordar que, tras el Mundial de Norteamérica 2026, se dio a conocer que dicha propuesta consistía en vender hasta un 20 por ciento de las participaciones de la Copa del Mundo al capital privado, con la intención de repartir el dinero recibido entre todas las federaciones. Sin embargo, la UEFA, la Concacaf y la AFC le dieron la espalda y lograron detener su avance. Estos organismos señalaron que no hubo una consulta previa y que se trataba de una movida arriesgada, pues podía fomentar la corrupción y la coacción para que países de menores recursos aceptaran votar a favor de determinadas iniciativas.

No es solo Infantino, es toda la estructura de la FIFA

A pesar del señalamiento directo, las ligas europeas aseguraron que el problema va más allá de las decisiones personales de Infantino. Su postura responde a un rechazo directo hacia la estructura interna de la FIFA, en la cual su presidente cuanta con un poder casi absoluto en términos de regulación, política y asuntos comerciales, sin un contrapeso independiente al interior de la propia federación.

Del mismo modo, denunciaron que el organismo ha dejado de ver el bien común para concentrarse en los intereses de unos cuantos. Muestra de ello, exponen, fue el propio Mundial 2026, donde la FIFA centró su atención solo en la cúpula, descuidando las bases de este deporte.

“El Mundial puede ser la máxima expresión de nuestro deporte, pero los cimientos del futbol se sostienen semana tras semana en estadios llenos y comunidades locales, gracias a la dedicación de jugadores, aficionados, clubes y ligas de todo el mundo”, añade la misiva.

⚽ Para unificar el fútbol, FIFA debe reformarse.@Bundesliga_DE, @LaLiga, @SerieA y @premierleague reclaman una reforma profunda de su gobernanza: participación real, decisiones basadas en datos objetivos y separación entre sus funciones regulatorias y comerciales.



📎… pic.twitter.com/ZeUgzF90NN — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 25, 2026

Proponen 3 cambios principales para mejorar la FIFA

Ante este panorama, las ligas de España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia solicitaron llevar a cabo una reforma a detalle en políticas y gobierno de la FIFA. Aunque reconocen que Infantino dio un primer paso al aceptar que es necesario abrir el diálogo, reafirman que los cambios no deben ser superficiales, sino que deben llegar a la raíz.

1. Otorgar a las partes afectadas un papel real en la toma de decisiones

Proponen la creación de un órgano representativo obligatorio por el cual deba pasar y aprobarse cualquier iniciativa de la FIFA antes de ser implementada. Dicho comité deberá estar integrado por representantes de las federaciones, ligas, clubes y asociaciones de futbolistas.

2. Garantizar una toma de decisiones basada en datos objetivos

Siguiendo con el punto anterior, exigen que toda propuesta futura sea presentada con la debida transparencia y respaldada por estudios de viabilidad independientes, los cuales determinen qué tanto afecta, tanto positiva como negativamente, en cada sector del futbol.

3. Proteger la función regulatoria de la FIFA frente a sus intereses comerciales

Finalmente, exigen que el organismo separe sus ambiciones financieras de su rol primordial como ente regulador de las reglas del juego. Para lograrlo, ponen sobre la mesa la creación de instituciones independientes a la presidencia de la FIFA, encargadas de la supervisión ética, financiera y electoral de la federación. De esta manera, los directivos tendrán límites y medidas para realizar su rendición de cuentas.

Las ligas recordaron que el próximo 18 de marzo de 2027 se celebrarán las elecciones presidenciales de la FIFA. Ante esto, hicieron un llamado a los candidatos para que adopten esta apostura, debatan públicamente sus propuestas y se comprometan a realizar dicha reforma estructural dentro de los primeros 100 días de su gestión.

“Este es el momento de decidir no solo quién dirigirá la FIFA, sino también cómo debe dirigirse”, sentenciaron.