Líder invicto ante potencias europeas, Grecia quiere revivir la hazaña de 2004

Grecia, un futbol que ha sido explorado por los mexicanos y que en 2004 ya escribió una historia mítica al conquistar la Eurocopa 2004, hoy busca concretar una nueva hazaña, ahora en la Nations League, donde ya le ganó a Alemania y le arrebató puntos a Países Bajos.

Este jueves se disputó la tercera fecha de dicho torneo, donde a los griegos les tocó recibir a Países Bajos, escuadra a la que pusieron a sufrir en el trámite. Y es que, previo al descanso, los del Mediterráneo tenían una ventaja de 2-0 con tantos de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras. Si bien la Naranja Mecánica logró reaccionar y rescatar un empate 2-2 con goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders, los griegos pudieron irse satisfechos.

Este no es el único gran resultado que Grecia ha obtenido en lo que va del torneo, ya que tras los primeros 3 juegos de 6 de la primera ronda, marcha líder e invicto del Grupo B de la Nations League. Además, previamente superó en calidad de visitante tanto a Alemania como a Serbia, todo en menos de una semana.

Resultados de Grecia y posiciones del Grupo B:

Jornada 1: Serbia 1-2 Grecia – 24 de septiembre

Jornada 2: Alemania 0-1 Grecia – 27 de septiembre

Jornada 3: Grecia 2-2 Países Bajos – 1 de octubre

1. Grecia: 7 puntos

2. Países Bajos: 5 puntos

3. Alemania: 4 puntos

4. Serbia: 0 puntos

Recuerdos del 2004: El año en que Grecia conquistó al continente

Pero no es la primera vez que Grecia empieza a labrar una gesta heroica. Hace 22 años, en la Eurocopa de Portugal 2004, el cuadro helénico que tampoco llegaba como favorito, terminó siendo campeón. Debutó venciendo a los locales 1-2, empató 1-1 con España y aunque cayó con Rusia 1-2 en la tercera fecha, avanzó en segundo lugar del Grupo A a los Cuartos de final.

Posteriormente, en los Cuartos le pegó 1-0 a la Francia de Zinedine Zidane; en Semifinales dejó fuera al que hasta entonces era el caballo negro, República Checa, por 1-0. Y por último, en la Final, aunque volvió a medirse con Portugal, no le permitió obtener revancha y por segunda ocasión lo superó, ahora por 1-0, para imponerse a todos los grandes y coronarse como el Rey de Europa.

De esta manera, Grecia se convirtió en el último gran hito del máximo torneo de selecciones del Viejo Continente, pues desde ese entonces, el trofeo solo ha rotado entre España (2008, 2012 y 2024), Portugal (2016) e Italia (2020).

El futbol griego: un destino que sigue atrayendo al talento mexicano

Este balompié que hoy quiere volver a dar la sorpresa ha sido un destino recurrente para el futbolista mexicano, que ha encontrado ahí una puerta para jugar en el balompié europeo. Desde Nery Castillo, que entre 2000 y 2007 ganó 7 ligas con el Olympiacos, o Antonio de Nigris con su etapa en el AE Larissa, pasando por la última década con Alan Pulido (Levadiacos y Olympiacos), Rodolfo Pizarro (AEK de Atenas), Orbelín Pineda (AEK de Atenas), Paolo Medina (Panaitolikós) y Jorge Sánchez (PAOK).

Incluso en la actualidad, Armando “La Hormiga” González busca hacerse un lugar dentro del campeonato griego. El ex delantero de Chivas llegó en el pasado mercado al Olympiacos, donde en solo cuatro partidos ya dejó su huella goleadora con 4 tantos y 2 asistencias en las distintas competiciones.