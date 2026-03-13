Cancún, la primera escala del HYROX
Cancún se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los atletas híbridos; se impartirá del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Malecón Tajamar, con la laguna Nichupté como escenario principal.
HYROX arrancó en Alemania en 2017, cuando Christian Toetzke, experimentado en eventos deportivos masivos como Ironman y maratones, y Moritz Fürste, dos veces medallista olímpico en hockey sobre pasto, identificaron un vacío en el mundo del fitness competitivo: no existía una competencia que combinara de manera formal la carrera con ejercicios funcionales de fuerza. A partir de esa idea, crearon un nuevo formato atlético.
HYROX es una mezcla que combina running y los ejercicios funcionales en un formato estructurado por 8 estaciones y 8 kilómetros de carrera. Las disciplinas son empuje y arrastre de trineo 50 m, Ski erg 1000 m, Burpee broad jumps 80m , remo de 1000 metros, farmer’s carry 200m, desplantes con saco de arena 100 m, y wall balls100 .
De acuerdo con la información oficial de Hyrox y los organizadores, el evento ya contempla más de 10,000 atletas de distintas partes del mundo.
Existen categorías en esta competencia para todos los niveles. Una de las ventajas del HYROX es que no se necesita una marca, clasificación previa, por lo que cualquier persona puede participar.
Entre las categorías disponibles están: Open, para competidores amateurs Pro, con mayores exigencias; dobles, en parejas; relay, en equipos, divisiones por grupos de edad. Eso da pie a que tanto atletas de alto rendimiento como aficionados participen en el mismo evento.
Cancún es la apuesta del HYROX; forma parte de la estrategia para posicionarlo como un destino de turismo deportivo internacional. Las autoridades locales de Quintana Roo han señalado que el evento ayudará a atraer visitantes.